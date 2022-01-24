Фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фанатские объединения футбольного клуба «Ростов» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявили, что отказываются оформлять паспорт болельщика (Fan ID).

Червиченко уверен, что «Спартак» ничего не потеряет из-за бойкота фанатов

Также болельщики приняли решение бойкотировать все спортивные мероприятия, на которых будет требоваться данный документ. По их мнению, Fan ID «не будет способствовать повышению безопасности», а станет очередным инструментом для «повсеместного и чрезмерного контроля».

«Такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», - говорится в заявлении, под которым подписались представители фанатских объединений Wild Legion: West Band, Top Ten, Ю-3, Западное направление и других.

Ранее объединение болельщиков питерского «Зенита» «Ландскрона» объявило об отказе от оформления Fan ID, сообщает RT. Позже о бойкоте матчей объявили и фанаты московского «Спартака».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Паспорт БолельщикаБолельщикиФутболФК "Ростов"
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