Фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
Фанатские объединения футбольного клуба «Ростов» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявили, что отказываются оформлять паспорт болельщика (Fan ID).
Также болельщики приняли решение бойкотировать все спортивные мероприятия, на которых будет требоваться данный документ. По их мнению, Fan ID «не будет способствовать повышению безопасности», а станет очередным инструментом для «повсеместного и чрезмерного контроля».
«Такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр», - говорится в заявлении, под которым подписались представители фанатских объединений Wild Legion: West Band, Top Ten, Ю-3, Западное направление и других.
Ранее объединение болельщиков питерского «Зенита» «Ландскрона» объявило об отказе от оформления Fan ID, сообщает RT. Позже о бойкоте матчей объявили и фанаты московского «Спартака».
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