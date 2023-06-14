Кабмин РФ выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
Правительство РФ выделило более 1,3 млрд рублей на работу в 2023 году фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», следует из распоряжения Кабмина.
Также документ призывает Минтруд осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств.
Накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, депутат обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
Ранее Лантратова предложила упростить оформление опеки над детьми участников спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц заявил о тайных переговорах по гарантиям безопасности Украине
- Кабмин РФ выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО
- Swarovski полностью ушла из России
- Вучич обвинил Косово в намерении оставить сербов без продуктов
- Сальдо предложил судить Столтенберга на военном трибунале
- Балицкий: украинские ракеты Storm Shadow доставляют неприятности
- Депутат Делимханов впервые ответил на сообщения о своем ранении
- Лавров пригрозил выходом России из зерновой сделки
- Продажу лекарств без маркировки разрешили в новых регионах РФ
- Кабмин расширил перечень пунктов пропуска с системой tax free
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru