Кабмин РФ выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников СВО

Правительство РФ выделило более 1,3 млрд рублей на работу в 2023 году фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», следует из распоряжения Кабмина.

В СПЧ одобрили освобождение участников спецоперации от уголовной ответственности

Также документ призывает Минтруд осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила создать единую государственную платформу для сбора гуманитарной помощи, депутат обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее Лантратова предложила упростить оформление опеки над детьми участников спецоперации, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ГосподдержкаВоеннослужащиеСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры