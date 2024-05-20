Песков: Ядерные учения пройдут в соответствующие сроки

Российские учения по отработке использования нестратегического ядерного оружия пройдут в соответствующие сроки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин поручил провести учения с ядерным оружием в ответ на угрозы Запада

«Есть поручение верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о конкретных датах проведения учений.

Ранее Генштаб российских Вооруженных сил начал подготовку к учениям, в рамках которых планируется отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, напоминает «Свободная пресса». Известно, что Россия синхронизирует маневры с Белоруссией.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУченияДмитрий Песков

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