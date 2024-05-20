Песков: Ядерные учения пройдут в соответствующие сроки
Российские учения по отработке использования нестратегического ядерного оружия пройдут в соответствующие сроки. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть поручение верховного главнокомандующего, оно будет исполнено в соответствующие сроки», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков переадресовал в Минобороны вопрос о конкретных датах проведения учений.
Ранее Генштаб российских Вооруженных сил начал подготовку к учениям, в рамках которых планируется отработать вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, напоминает «Свободная пресса». Известно, что Россия синхронизирует маневры с Белоруссией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru