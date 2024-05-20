Путин ночью встретился с послом Ирана вместе с главами Минобороны и МЧС РФ

Президент России Владимир Путин в ночь на 20 мая провёл встречу с послом Ирана в Москве, после чего дал ряд оперативных поручений министру обороны РФ и руководителю МЧС, которые присутствовали при беседе. Такая повестка связана с крушением вертолёта, в котором находился президент Исламской республики Ибрахим Раиси.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что официальный Тегеран не обращался к российской стороне за помощью в расследовании причин падения вертолета с Раиси.