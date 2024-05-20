Путин ночью встретился с послом Ирана вместе с главами Минобороны и МЧС РФ

Президент России Владимир Путин в ночь на 20 мая провёл встречу с послом Ирана в Москве, после чего дал ряд оперативных поручений министру обороны РФ и руководителю МЧС, которые присутствовали при беседе. Такая повестка связана с крушением вертолёта, в котором находился президент Исламской республики Ибрахим Раиси.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что официальный Тегеран не обращался к российской стороне за помощью в расследовании причин падения вертолета с Раиси.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», вместе с президентом Ирана погибли ещё несколько чиновников, в том числе, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан. Вертолет упал на склоне горы недалеко от границы с Азербайджаном из-за плохих погодных условий, был сильный туман.

В Иране объявлен пятидневный траур. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью коллеги.

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ФОТО: РИА Новости
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