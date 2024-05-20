Россия увеличила закупки питьевой воды на 11% с начала года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Центра развития перспективных технологий.

Отмечается, что в период с января по март в страну было ввезено примерно 50 миллионов литров воды, что превысило прошлогодние значения.