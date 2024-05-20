Россия увеличила закупки питьевой воды на 11% с начала года

Россия увеличила закупки питьевой воды на 11% с начала года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Центра развития перспективных технологий.

Отмечается, что в период с января по март в страну было ввезено примерно 50 миллионов литров воды, что превысило прошлогодние значения.

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При этом большая часть закупок приходится именно на лечебные и минеральные воды, подсчитали специалисты. По их словам, импортная вода пользуется спросом у россиян, несмотря на более высокие цены.

Ранее жителям Кургана рекомендовали сделать запасы воды, которых бы хватило на месяц. Напомним, регион весной охватили масштабные паводки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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