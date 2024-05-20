В китайской провинции Цзянси два человека погибли при нападении в школе

Мужчина с ножом совершил нападение на территории школы в провинции Цзянси на востоке Китая, погибли два человека. Об этом сообщило Управление общественной безопасности расположенного в провинции города Гуйси в аккаунте мессенджера WeChat.

По данным ведомства, нападавший — 45-летний местный житель, его задержала полиция. Информации о мотивах поступка пока нет, правоохранители ведут расследование.

В результате ЧП два человека погибли, четверо пострадали. Всех раненых доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Есть ли среди погибших и пострадавших ученики школы, не уточняется.

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