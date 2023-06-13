В СПЧ одобрили освобождение участников спецоперации от уголовной ответственности
Предложение освобождать граждан, участвующих в спецоперации России на Украине, от уголовной ответственности справедливо и уже давно назрело в обществе. Об этом порталу Lenta.ru заявил член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.
Напомним, согласно законопроекту, мобилизованные или подписавшие контракт с Вооруженными силами России военные освобождаются от уголовного наказания за преступления небольшой и средней тяжести со дня получения государственной награды или увольнения со службы. Отмечается, что следить за поведением осужденных военных будет командование воинских частей. При этом, отметили авторы законопроекта, он не противоречит Уголовному кодексу.
По мнению Кабанова, данное предложение справедливо, при этом важно понять, как его реализовать.
Ранее двоих мобилизованных приговорили к трем годам заключения за отказ выполнить приказ об участии в боевых действиях в рамках специальной военной операции. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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