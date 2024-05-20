Шнуров пристыдил Киркорова за участие в «Евровидении»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на съемках шоу «Новая Фабрика звезд» попытался пристыдить певца Филиппа Киркорова за участие в конкурсе песни «Евровидение». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, Шнуров назвал музыкальное соревнование «неправославным праздником». В свою очередь, Киркоров, участвовавший в «Евровидении» в 1995 году, ответил, что раньше состязание было другим. Шнуров призвал народного артиста «перекреститься» и не упоминать «проклятый» конкурс.

«Тебе сам бог велел его ["Евровидение"] проклинать... Сигналы слал. 17-е место», — обратился Шнуров к Киркорову.

Исполнитель парировал, что с благодарностью принимает и проигрыши, и победы.

Ранее Сергей Шнуров выругался в адрес певца Димы Билана в эфире «Новой Фабрики звезд».

