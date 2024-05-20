Режим ЧС введён на Белгородчине из-за гибели посевов от заморозков

Режим чрезвычайной ситуации введен в агропромышленном секторе Белгородской области из-за последствий майских заморозков, которые уничтожили посевы и ранний урожай. Соответствующее постановление подписал губернатор Вячеслав Гладков.

Он обязал региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия организовать ежедневный мониторинг развития ситуации в агропромышленном комплексе. Администрации муниципальных районов и городских округов до конца мая должны произвести оценку ущерба от непогоды.

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По информации регионального Минсельхоза, сельскохозяйственные культуры погибли на площади более 71 тысячи гектаров. Речь, в частности, идёт об озимых и яровых зерновых культурах, кукурузе. Кроме того, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», серьёзно пострадали сады и ягодники на площади около трёх тысяч гектаров.

Режим ЧС из-за последствий майских заморозков ввели ранее уже несколько регионов юга России, включая Волгоградскую, Ростовскую, Курскую области.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Тверской области
ТЕГИ:Сельское ХозяйствоБелгородская областьЗаморозки

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