ВС РФ также также поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Российские военные также уничтожили РЛС ЗРК Iris-T. Потери украинской стороны за сутки составили порядка 1260 человек, отметили в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 45 беспилотников, авиабомбу Hammer, четыре снаряда HIMARS и «Ольха», а также ракету «Нептун» ВСУ.

Ранее два украинских дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью, отмечает RT.

