Минобороны России: ВС РФ освободили поселок Белогоровка в ЛНР
Российские военные полностью освободили населенный пункт Белогоровка в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщило Минобороны России.
ВС РФ также также поразили место проведения совещания командного состава 92-й и 95-й штурмовых бригад ВСУ. Российские военные также уничтожили РЛС ЗРК Iris-T. Потери украинской стороны за сутки составили порядка 1260 человек, отметили в Минобороны РФ.
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 45 беспилотников, авиабомбу Hammer, четыре снаряда HIMARS и «Ольха», а также ракету «Нептун» ВСУ.
Ранее два украинских дрона самолетного типа и снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» сбили над Белгородской областью, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru