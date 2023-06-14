В Госдуме призвали создать единую госплатформу для сбора гуманитарной помощи

«Прошу Вас ... рассмотреть возможность создания единой государственной платформы для сбора гуманитарной помощи и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в обращении.

Как отметила Лантратова, в условиях проведения специальной военной операции многие люди продемонстрировали желание помогать жителям новых регионов и российским военным. Так, по информации Центра исследований гражданского и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, в 2022 году 44% опрошенных занимались добровольческой деятельностью, почти каждый второй помогал военным и их семьям. Однако одновременно активизировали свою деятельность мошенники.

«В социальных сетях регулярно появляются сообщения о фальшивых благотворительных сборах, якобы направленных на закупку и отправление гуманитарной помощи нуждающимся», — подчеркнула Лантратова.

В связи с этим парламентарий предложила создать единую платформу (сайт, приложение), с помощью которой проверенные организации и лица смогут открывать конкретные сборы. Россияне таким образом будут выбирать конкретные проекты для поддержки, зная, что отправленные ими денежные средства используют на заявленные цели.

Ранее Лантратова предложила упростить оформление опеки над детьми участников спецоперации, напоминает Газета.ру.

