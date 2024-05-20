В Госдуме доработали поправки к законопроекту о запрете на усыновление

На финальной стадии доработки находится законопроект о запрете на усыновление для стран, где разрешена смена пола, рассказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он уточнил, что данный законопроект был проработан всеми ведомствами и министерствами. Депутат подчеркнул, что комиссия считает недопустимым усыновление детей из России гражданами тех государств, где разрешена смена пола.

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Обсуждение проводилось на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Россия придерживается классических ценностей в вопросе смены пола, и многие государства согласны с позицией Москвы, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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