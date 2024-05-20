Песков: Истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на проведение СВО

Истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе специальной военной операции. Она будет продолжаться, заявил в комментарии для журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Полномочия действующего президента Украины истекают, согласно Конституции страны, в ночь на 21 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, однако это не произошло из-за военного положения. Оно введено в республике с конца февраля 2022 года и периодически продлевается.