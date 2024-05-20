Песков: Истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на проведение СВО
Истечение срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского никак не скажется на ходе специальной военной операции. Она будет продолжаться, заявил в комментарии для журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Полномочия действующего президента Украины истекают, согласно Конституции страны, в ночь на 21 мая. Выборы должны были состояться 31 марта, однако это не произошло из-за военного положения. Оно введено в республике с конца февраля 2022 года и периодически продлевается.
Запрет на проведение выборов прописан в законе об этом правовом режиме. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского после 20 мая должен быть решен политической и правовой системами Украины.
Член Совета Федерации Андрей Климов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что после 20 мая военачальники ВСУ могут не исполнять приказы Владимира Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru