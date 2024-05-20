Китай ввел санкции против трех компаний из США за поставки вооружений Тайваню

Китай ввел санкции против трех компаний из Соединенных Штатов за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.

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Отмечается, что рестрикции вводятся против General Dynamics Land Systems, General Atomics Aeronautical Systems и Boeing Defense, Space & Security. Согласно данным, компаниям теперь запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в КНР.

При этом топ-менеджменту закрыли въезд в страну и запретили получать вид на жительство.

Ранее Государственный департамент США пригрозил дополнительными санкциями в отношении КНР из-за того, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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