Китай ввел санкции против трех компаний из США за поставки вооружений Тайваню
Китай ввел санкции против трех компаний из Соединенных Штатов за продажу вооружений Тайваню. Об этом сообщило Минкоммерции КНР.
Отмечается, что рестрикции вводятся против General Dynamics Land Systems, General Atomics Aeronautical Systems и Boeing Defense, Space & Security. Согласно данным, компаниям теперь запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в КНР.
При этом топ-менеджменту закрыли въезд в страну и запретили получать вид на жительство.
Ранее Государственный департамент США пригрозил дополнительными санкциями в отношении КНР из-за того, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru