Китай ввел санкции против трех компаний из США за поставки вооружений Тайваню

Отмечается, что рестрикции вводятся против General Dynamics Land Systems, General Atomics Aeronautical Systems и Boeing Defense, Space & Security. Согласно данным, компаниям теперь запрещено заниматься торговлей с Китаем, а также осуществлять новые инвестиции в КНР.

При этом топ-менеджменту закрыли въезд в страну и запретили получать вид на жительство.

Ранее Государственный департамент США пригрозил дополнительными санкциями в отношении КНР из-за того, что Пекин якобы помогает оборонно-промышленному комплексу России, передает «Радиоточка НСН».

