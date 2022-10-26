Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев
Правительство России поддержало законопроект о предоставлении участвующим в спецоперации на Украине добровольцам статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Проект подготовил депутат Госдумы Владимир Гутенев, пишет Ura.ru.
Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Вооруженных сил РФ, смогут пользоваться предусмотренными законом льготами и мерами социальной поддержки.
При этом раненые во время участия в спецоперации смогут претендовать на статус инвалида боевых действий, пишет RT.
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