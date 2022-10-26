Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев

Правительство России поддержало законопроект о предоставлении участвующим в спецоперации на Украине добровольцам статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Добровольцем для участия в военной операции можно стать на Госуслугах

Проект подготовил депутат Госдумы Владимир Гутенев, пишет Ura.ru.

Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Вооруженных сил РФ, смогут пользоваться предусмотренными законом льготами и мерами социальной поддержки.

При этом раненые во время участия в спецоперации смогут претендовать на статус инвалида боевых действий, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДобровольцыСпецоперацияЗаконопроектПравительство России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры