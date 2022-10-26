Кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана для участвующих в спецоперации добровольцев

Проект подготовил депутат Госдумы Владимир Гутенев, пишет Ura.ru.

Добровольцы и члены их семей, как и военнослужащие Вооруженных сил РФ, смогут пользоваться предусмотренными законом льготами и мерами социальной поддержки.

При этом раненые во время участия в спецоперации смогут претендовать на статус инвалида боевых действий, пишет RT.

