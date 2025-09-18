День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
Посвященная Дню оружейника праздничная программа пройдет в Музее Победы 20 и 21 сентября. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах, потренироваться в стрельбе в пневматическом тире и посетить выставку. Мероприятия состоятся в рамках бесплатной программы «Парк Победы. Главный патриотический».
По словам представителей музея, гостей комплекса встретят реконструкторы в военной форме с пистолетами-пулеметами Шпагина и с винтовками и карабинами Мосина. Посетители смогут увидеть послевоенный образец автомата Калашникова, научиться его собирать и разбирать.
Кроме того, выставку оружия можно будет посетить на площадке ДОСААФ. Помимо винтовки Драгунова, немецкого пистолета-пулемета и других артефактов времен Великой Отечественной войны, можно будет также увидеть современные образцы оружия.
Также участники «Курса молодого бойца» смогут научиться штыковому бою с винтовкой Мосина — основным оружием Красной Армии в годы ВОВ.
Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
