В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей

Власти направят около 40 трлн рублей на реализацию в России новых национальных проектов, которые рассчитаны до 2030 года. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам Московского финансового форума.

«Началась реализация новых национальных проектов, которые направлены на достижение целей, определенных президентом до 2030 года... Только на национальные проекты на этот период предстоит направить около 40 трлн рублей, то есть примерно один годовой бюджет страны», - подчеркнул председатель правительства.

По словам Мишустина, средства следует использовать максимально эффективно при сохранении взвешенного подхода к управлению, соблюдении финансовой и макроэкономической стабильности, более низких ценах на нефть. В рамках нацпроектов предстоит решить важные задачи, в том числе повышение качества жизни россиян, обеспечение технологического лидерства, финансового суверенитета.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» к 2030 году в стране откроется более 500 молодежных пространств, напоминает РЕН ТВ.

