Банки не должны перекладывать на операторов сотовой связи ответственность за действия мошенников — оператор не может распознать мошенника, кроме того, это приведет к воровству денег «обманутыми» абонентами. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Представители банков предложили в рамках борьбы с мошенничеством ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке, а не во всех, сообщило издание «Коммерсантъ». Также было предложено дать клиентам возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке. Муртазин назвал перекладывание ответственности на операторов связи недопустимым.