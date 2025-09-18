Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
Если операторов обяжут компенсировать ущерб за действия мошенников, это приведет к росту преступлений со стороны «обманутых» абонентов, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Банки не должны перекладывать на операторов сотовой связи ответственность за действия мошенников — оператор не может распознать мошенника, кроме того, это приведет к воровству денег «обманутыми» абонентами. Об этом НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Представители банков предложили в рамках борьбы с мошенничеством ограничивать количество карт у гражданина десятью только в одном банке, а не во всех, сообщило издание «Коммерсантъ». Также было предложено дать клиентам возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке. Муртазин назвал перекладывание ответственности на операторов связи недопустимым.
«На сегодняшний день борьба с мошенниками многопланова. Предложение банков переложить ответственность на операторов не выдерживает никакой критики. Оператор не контролирует, кто звонит, и не может определить, мошенник это или нет. У мошенников нет определенного реестра, где они регистрируются. То, что предлагают банки, приведет к росту случаев мошенничества, когда деньги будут воровать у операторов, представляясь обманутыми абонентами. Такое одобрять категорически нельзя. Банки должны самостоятельно отвечать за свою сферу и нести свои риски», — сказал Муртазин.
Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская заявила, что мошенническим может быть любой вызов с номера, не начинающегося с кода +7. Чтобы узнать страну, откуда поступил вызов, следует использовать справочные сервисы или поисковые системы.
