Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
Российский игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин не будет выходить на поле почти месяц из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Ади Хюттер, передает пресс-служба «Монако».
В четверг клуб сыграет в первом туре общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».
«Что касается Александра Головина, то он пропустит около месяца», - отметил тренер.
По данным СМИ, ранее Головин прошел обследования, которые выявили серьезную проблему с мышцей правого бедра. В то же время 7 сентября футболист принял участие в товарищеском матче сборных России и Катара, где забил гол в ворота соперника, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блокировка и подписка: Как банки дозваниваются до клиентов на фоне борьбы со спамом
- День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
- Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
- Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
- Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
- В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей
- Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
- Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
- Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
- СМИ: Китай тестирует маршрут морских перевозок через Севморпуть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru