Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы

Российский игрок футбольного клуба «Монако» Александр Головин не будет выходить на поле почти месяц из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Ади Хюттер, передает пресс-служба «Монако».

В четверг клуб сыграет в первом туре общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Что касается Александра Головина, то он пропустит около месяца», - отметил тренер.

По данным СМИ, ранее Головин прошел обследования, которые выявили серьезную проблему с мышцей правого бедра. В то же время 7 сентября футболист принял участие в товарищеском матче сборных России и Катара, где забил гол в ворота соперника, пишет 360.ru.

