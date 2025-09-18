Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
Мировые цены на нефть могут снизиться, однако понижение будет кратковременным. Об этом рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.
Он подчеркнул, что компания закладывает цену на нефть в свой бюджет, ориентируясь на прогноз Минэкономразвития.
«Возможно ли снижение цен? Теоретически все возможно. Но даже если цены снизятся, то не на продолжительное время», - указал Дюков.
Глава «Газпром нефти» добавил, что в таком случае некоторый объем добычи выбьет с рынка, и стоимость сырья вновь начнет расти.
Между тем генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что со временем будет увеличиваться потребность человечества в сгораемых углеводородах, к 2050 году спрос на нефть вырастет примерно до 123 млн баррелей в день, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- День оружейника отметят в Музее Победы 20 и 21 сентября
- Российский футболист «Монако» Головин пропустит около месяца из-за травмы
- Экс-президент «Спартака» назвал виновных за переплаты в российском футболе
- Политологи поспорили насчет преемника Лукашенко
- В России на нацпроекты до 2030 года направят около 40 трлн рублей
- Переводят стрелки: Кто будет компенсировать ущерб за обман мошенников
- Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
- Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть
- СМИ: Китай тестирует маршрут морских перевозок через Севморпуть
- Президента хоккейного ЦСКА внесли в базу «Миротворца»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru