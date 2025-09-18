Дюков допустил кратковременное снижение мировых цен на нефть

Мировые цены на нефть могут снизиться, однако понижение будет кратковременным. Об этом рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Промышленно-энергетического форума TNF.

Он подчеркнул, что компания закладывает цену на нефть в свой бюджет, ориентируясь на прогноз Минэкономразвития.

«Возможно ли снижение цен? Теоретически все возможно. Но даже если цены снизятся, то не на продолжительное время», - указал Дюков.

Глава «Газпром нефти» добавил, что в таком случае некоторый объем добычи выбьет с рынка, и стоимость сырья вновь начнет расти.

Между тем генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что со временем будет увеличиваться потребность человечества в сгораемых углеводородах, к 2050 году спрос на нефть вырастет примерно до 123 млн баррелей в день, отмечает РЕН ТВ.

