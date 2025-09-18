Овечкин отпраздновал 40-летний юбилей с детьми
18 сентября 202510:24
Российский игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отпраздновал свое 40-летие.
День рождения спортсмена прошел накануне. Жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в соцсети снимок супруга и их сыновей Сергея и Ильи, держащих праздничные воздушные шары.
«Утро дня рождения», - подписала фотографию Шубская.
Ранее Александр Овечкин улетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ, пишет 360.ru.
