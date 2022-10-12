Добровольцем для участия в военной операции можно стать на Госуслугах

Добровольную заявку на участие в военной операции на территории Украины можно подать через Госуслуги.

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На сервисе можно заполнить анкету и ознакомится с условиями в раздетое «Стать добровольцем». Отмечается, что ответ на заявку также придет через сервис в течение двух дней.

Ранее власти заявили, что через сервис поступило уже более 2 тысяч заявок.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Госуслуги
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