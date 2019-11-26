Каабак рассказал о результатах встречи со Скворцовой
Уволенный трансплантолог в эфире НСН заявил, что им получено разрешение на использование препарата против которого выступал Готье.
После встречи с детским трансплантологом Михаилом Каабаком глава Минздрава Вероника Скворцова поручила директору НМИЦ здоровья детей вернуть его и Надежду Бабенко в группу трансплантологов центра.
Единственный врач-трансплантолог, который пересаживает почки детям весом до 6кг, Михаил Каабак в беседе с НСН рассказал, к чему привела на самом деле встреча со Скворцовой.
«Встреча прошла, как мы и предполагали, в конструктивной и дружественной атмосфере… Мы сможем восстановить свою работу с маленькими детьми и с нашими специфическими протоколами, но какова будет структура - это определит директор [НМИЦ здоровья детей]», - сказала Каабак.
Также он уточнил, что получено разрешение на использование в лечении детей препарата «Алемтузумаб», против которого, по словам уволенных врачей, выступал Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.
Михаил Каабак отметил, что о новых условиях работы после возвращения в центр здоровья детей можно будет говорить только после встречи с директором центра, которая состоится завтра, 27 ноября.
«Условия работы комментировать пока преждевременно. Завтра у нас будет встреча с директором Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, в ходе которой будут определены форматы и контуры той структуры, которой будут заниматься трансплантологи в центре. Поэтому эти комментарии нужно отложить до завтра», - пояснил он.
Ранее врач-трансплантолог и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения.
Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции детям весом менее 10 кг. При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом пятилетняя выживаемость составила 97%.
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