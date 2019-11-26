Каабак рассказал о результатах встречи со Скворцовой

Также он уточнил, что получено разрешение на использование в лечении детей препарата «Алемтузумаб», против которого, по словам уволенных врачей, выступал Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье.

Михаил Каабак отметил, что о новых условиях работы после возвращения в центр здоровья детей можно будет говорить только после встречи с директором центра, которая состоится завтра, 27 ноября.

«Условия работы комментировать пока преждевременно. Завтра у нас будет встреча с директором Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, в ходе которой будут определены форматы и контуры той структуры, которой будут заниматься трансплантологи в центре. Поэтому эти комментарии нужно отложить до завтра», - пояснил он.

Ранее врач-трансплантолог и его коллега Надежда Бабенко были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения.