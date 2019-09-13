К утру «Газпром» лишится мощностей газопровода OPAL

Теперь российский поставщик газа не сможет осуществлять какую бы то ни было транспортировку, которая основывается на использовании мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн кВт ч.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН прокомментировал ситуацию и высказал мнение, что «Газпром» сможет отстоять права на 100% использование трубопровода OPAL.

