К утру «Газпром» лишится мощностей газопровода OPAL
Оператор OPAL Gastransport GmbH начал процедуру по ограничению использования транзитных мощностей газопровода «Газпромом», согласно с решением Федерального сетевого агентства.
Ограничения доступа к мощностям будут произведены к 7 часам (мск) 14 сентября, отмечается в сообщении компании, пишет RT.
Напомним, 10 сентября европейский суд отменил решение Еврокомиссии 2016 года, согласно которому «Газпром» использовал мощности OPAL на полную. «Газпром» обязан сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до 50% транзитной мощности.
Теперь российский поставщик газа не сможет осуществлять какую бы то ни было транспортировку, которая основывается на использовании мощности по забору и отбору газа объемом 15,86 млн кВт ч.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН прокомментировал ситуацию и высказал мнение, что «Газпром» сможет отстоять права на 100% использование трубопровода OPAL.
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