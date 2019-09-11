Европейский суд ограничивает «Газпром» на зло всей Европе
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН уверен, что «Газпром» сможет отстоять права на 100% использование трубопровода OPAL.
По распоряжению Европейского суда, «Газпром» обязан сократить транспортировку газа по трубопроводу OPAL до 50% транзитной мощности, сообщает Федеральное сетевое агентство Германии. Немецкая сторона уже призвала российского поставщика газа соблюдать требование суда Евросоюза.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН отметил, что Германия не по своей воле требует этого у «Газпрома».
«Газпрому» придется выполнить решение суда. Немцы тоже вынуждено призывают к сокращению поставок по газопроводу OPAL, потому что вынуждены подчиниться Европейскому суду. Германии, на самом деле, это не выгодно, потому что чем больше через них прокачивается газа, тем больше они получают транзитных платежей», - сказал Юшков.
Собеседник НСН отметил, что подобное решение суда Евросоюза «может навредить всей Европе».
«Потому что пока нет транзитного договора между Украиной и Россией. Если он не будет подписан до 1 января 2020 года, то поставки через Украину осуществляться не будут. И в этих условиях газ нужно как-то доставлять европейцам. Нам, наоборот, нужны были новые газопроводы вокруг Украины, а европейцы своим решением суда еще больше загоняют Россию на украинский коридор и создают себе дополнительные риски. Потому что сейчас около 10-15 млрд. кубов, которые шли по транзиту OPAL дополнительно, придется перекидывать на украинский транзит, ведь все остальные заполнены на полную мощность. Если не подпишем до января договор, то сложно будет исполнить контрактные обязательства «Газпрому» перед европейцами. Для европейцев это риски остаться посреди зимы без газа», - рассказал российский энергетик.
Инициатором судопроизводства выступила Польша и компания PGNiG, которые обратились с жалобой в суд ЕС, утверждая, что решение Еврокомиссии о 100% использовании трубопровода OPAL «Газпромом» противоречит принципу диверсификации поставок и угрожает их прекращением. В итоге Европейский суд признал, что Европейская комиссия руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу. По словам Игоря Юшкова, данный суд инициирован Польшей в политических целях и данные, которые предоставляются в Европейский суд не соответствуют правде.
«Одно очевидно, что Польша, которая подавала иск в Европейский суд, действует совершенно по политическим мотивам и пытается подыграть США, которые не могут зайти на европейский рынок из-за присутствия там "Газпрома". А сократив поставки российского газа в Европу, они вызовут и рост цен, и расчистят для себя рынок.
"OPAL Польше совершенно не мешал"
В заявке было указано, что из-за OPAL Россия стала меньше качать газ через Польшу. Но возьмем цифры 2018 года и увидим, что все совершенно не так. Газ, который шел дополнительно по OPAL уходит с украинской ГТС, а не из Польши. Поэтому Польша откровенно врет и подтасовывает данные что OPAL ей как-то вредит», - подчеркнул ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Эксперт уверен, что при подаче апелляции «Газпром» сможет повернуть дело в свою пользу.
«Надеюсь, что "Газпром" будет подавать апелляцию и европейские регуляторы разрешат загружать OPAL на полную мощность. Даже с точки зрения европейского закона - почему его нельзя загружать на полную мощность? Потому что якобы еще кто-то придет и будет поставлять туда свой газ. Но там физически нет никакого другого газопровода, значит альтернативному газу взяться неоткуда. Поэтому, думаю, "Газпром" сможет доказать это и использовать OPAL на полную мощность», - заключил Игорь Юшков.
Ранее НСН сообщала, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на финском участке. Прокладка газопровода в Финляндии началась почти год назад – в сентябре 2018 года. Газопровод планируется провести через ряд европейских стран до Германии.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Дональд и Меланья Трамп почтили память жертв теракта 9/11
- Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
- В Москве побит температурный рекорд 70-летней давности
- Дело Серебренникова вернули в прокуратуру
- ОП предложила готовить профессиональных наблюдателей на выборах