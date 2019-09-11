Европейский суд ограничивает «Газпром» на зло всей Европе

«Потому что пока нет транзитного договора между Украиной и Россией. Если он не будет подписан до 1 января 2020 года, то поставки через Украину осуществляться не будут. И в этих условиях газ нужно как-то доставлять европейцам. Нам, наоборот, нужны были новые газопроводы вокруг Украины, а европейцы своим решением суда еще больше загоняют Россию на украинский коридор и создают себе дополнительные риски. Потому что сейчас около 10-15 млрд. кубов, которые шли по транзиту OPAL дополнительно, придется перекидывать на украинский транзит, ведь все остальные заполнены на полную мощность. Если не подпишем до января договор, то сложно будет исполнить контрактные обязательства «Газпрому» перед европейцами. Для европейцев это риски остаться посреди зимы без газа», - рассказал российский энергетик.

Инициатором судопроизводства выступила Польша и компания PGNiG, которые обратились с жалобой в суд ЕС, утверждая, что решение Еврокомиссии о 100% использовании трубопровода OPAL «Газпромом» противоречит принципу диверсификации поставок и угрожает их прекращением. В итоге Европейский суд признал, что Европейская комиссия руководствовалась влиянием на безопасность поставок в Евросоюз в целом, но не учла последствий для безопасности поставок в Польшу. По словам Игоря Юшкова, данный суд инициирован Польшей в политических целях и данные, которые предоставляются в Европейский суд не соответствуют правде.

«Одно очевидно, что Польша, которая подавала иск в Европейский суд, действует совершенно по политическим мотивам и пытается подыграть США, которые не могут зайти на европейский рынок из-за присутствия там "Газпрома". А сократив поставки российского газа в Европу, они вызовут и рост цен, и расчистят для себя рынок.