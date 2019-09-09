«Сказки о независимости». Прямые поставки газа станут панацеей для России и Украины
Украинский политолог и экономист в эфире НСН рассказал, кому выгодны прямые поставки российского газа, а кому - нет.
Главным вопросом переговоров России и Украины являются прямые поставки российского газа, сказал председатель правления «Газпрома» Алексея Миллера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Миллер также отметил, что, если будет достигнута договоренность, то цена для украинского рынка может быть ниже текущей на 25%.
В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул важность прекращения «сказок» о поставках газа в государство для украинского народа.
«Для конечных потребителей важно, что наконец-то перестанут рассказывать сказки про то, что газ получают из Европы по какому-то реверсу. А еще лучше будет, когда перестанут говорить о независимости Украины от российского газа настолько, что готовы получать американский сжиженный газ через польские терминалы», - считает собеседник.
Эксперт отметил выгоду для всех сторон при заключении прямого договора на поставку газа с «Газпромом».
«В принципе это выгодно всем - и России, и Украине как государству, так и украинскому населению. Но не выгодно это тем, кто организовывал схемы, которые позволяли обогащаться за счет граждан страны. Будет ли заинтересована нынешняя украинская власть в том, чтобы убрать такой источник несправедливого обогащения и делать что-то полезное для экономики? Энергоносители это важная составляющая и в коммунальных услугах, и в конечной стоимости украинской продукции. Посмотрим, как Киев будет себя вести», - сказал в эфире НСН украинский политолог и экономист.
Александр Дудчак считает, что для успешного разрешения газового вопроса необходимо предпринять несколько основных действий с украинской стороны.
«Они должны принять волевое решение и сесть за стол переговоров. Показать украинскому населению, что готовы делать это для людей. А предыдущее правительство только грабило, объясняя происходящее российской агрессией, которую сами изобрели. Чтобы получать газ из России нужно также перестать пытаться выбить дополнительные средства в судах. Для этого нужно убрать политическую составляющую», - заключил собеседник.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил решимость украинского главы Минэнерго закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
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