«Сказки о независимости». Прямые поставки газа станут панацеей для России и Украины

Главным вопросом переговоров России и Украины являются прямые поставки российского газа, сказал председатель правления «Газпрома» Алексея Миллера на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. Миллер также отметил, что, если будет достигнута договоренность, то цена для украинского рынка может быть ниже текущей на 25%.

В эфире НСН украинский политолог и экономист Александр Дудчак подчеркнул важность прекращения «сказок» о поставках газа в государство для украинского народа.

«Для конечных потребителей важно, что наконец-то перестанут рассказывать сказки про то, что газ получают из Европы по какому-то реверсу. А еще лучше будет, когда перестанут говорить о независимости Украины от российского газа настолько, что готовы получать американский сжиженный газ через польские терминалы», - считает собеседник.

Эксперт отметил выгоду для всех сторон при заключении прямого договора на поставку газа с «Газпромом».

«В принципе это выгодно всем - и России, и Украине как государству, так и украинскому населению. Но не выгодно это тем, кто организовывал схемы, которые позволяли обогащаться за счет граждан страны. Будет ли заинтересована нынешняя украинская власть в том, чтобы убрать такой источник несправедливого обогащения и делать что-то полезное для экономики? Энергоносители это важная составляющая и в коммунальных услугах, и в конечной стоимости украинской продукции. Посмотрим, как Киев будет себя вести», - сказал в эфире НСН украинский политолог и экономист.