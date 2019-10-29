К переходу на российские соцсети пользователей толкает дискриминация в Facebook
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям заявила НСН, что люди не терпят предвзятого отношения со стороны западных платформ вне зависимости от возраста.
Более половины россиян (53%) готовы отказаться от использования иностранных интернет-платформ в пользу аналогичных российских. Таковы данные исследования Института развития интернета (ИРИ). Отмечается, что на такой шаг пользователи готовы пойти ради ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест.
Примечательно, что большую часть этого сегмента опрошенных составляют люди старшего поколения — 70%. Меньше всего желающих сменить иностранную площадку в интернете на отечественную нашлось в категории молодых людей 18-24 лет.
Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в эфире НСН предположила, что причиной массового стремления к развитию российского интернет-пространства стало предвзятое отношение к пользователям из России на западных площадках. По её словам, такое давление на потребителей вызывает желание перемен у людей, независимо от возраста.
«История с западными платформами и их правилами становится важной для людей, независимо от их возраста. Можно вспомнить о том, как часто в последнее время российских пользователей блокируют на Facebook, часто не объясняя причин, приписывая им какой-то политический экстремизм. Когда происходят такие истории, у людей возникает желание сменить платформу на ту, где не будет таких жёстких правил, где будет нормальное отношение к российским пользователям у техподдержки. И эта мысль возникает вне зависимости от возраста. Даже наоборот, часто молодые пользователи могут больше об этом задумываться — те, кто вовлечён в общественную деятельность, политическую проблематику. В политизированном сегменте Facebook я много слышу в последнее время таких разговоров о переходе на другую платформу. Например, у меня у знакомой заблокировали аккаунт на Facebook навсегда из-за того, что она разместила стихотворение о смерти бывшего мужа, который воевал на Донбассе. Там не было никаких политических призывов, это были лирические стихи», — рассказала Фёдорова.
Добавим, согласно опросу, 74% участников согласились с необходимостью «локализировать» отечественные интернет-компании, работающих в России и зарабатывающие на использовании данных россиян. Кроме того, 77% опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для таких игроков интернет-рынка.
Напомним, с 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном интернете». По словам президента РФ Владимира Путина, закон не подразумевает ограничений в глобальной сети, он лишь направлен на обеспечение надежного функционирования российского сегмента интернета.
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