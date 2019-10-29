К переходу на российские соцсети пользователей толкает дискриминация в Facebook

Более половины россиян (53%) готовы отказаться от использования иностранных интернет-платформ в пользу аналогичных российских. Таковы данные исследования Института развития интернета (ИРИ). Отмечается, что на такой шаг пользователи готовы пойти ради ускорения развития отечественного рынка и создания новых рабочих мест.

Примечательно, что большую часть этого сегмента опрошенных составляют люди старшего поколения — 70%. Меньше всего желающих сменить иностранную площадку в интернете на отечественную нашлось в категории молодых людей 18-24 лет.

Эксперт по интернет-коммуникациям и соцсетям Анна Фёдорова в эфире НСН предположила, что причиной массового стремления к развитию российского интернет-пространства стало предвзятое отношение к пользователям из России на западных площадках. По её словам, такое давление на потребителей вызывает желание перемен у людей, независимо от возраста.