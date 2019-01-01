Китайское предупреждение. Интернет-эксперты оценили будущее закона о e-mail идентификации

«Закон — просто какой-то набор бессмысленных слов. В очередной раз пытаются пробить днище законом, который неисполним и, может быть, с его помощью денег как всегда срубят. Эти законы про ответственность или Telegram, или любой другой, касающийся интернета, демонстрируют неспособность власти исполнять законы, которые она принимает. Мы знаем, что ведомство Роскомнадзора — самое бессмысленное и никчёмное. Регуляция отрасли [интернет] не нужна, потому что большинство этих законов — бредовые. Деньги под некоторые воруют, так что ничего хорошего в этом нет», — заявил НСН Меркуров.

Более словоохотливым оказался в беседе с НСН председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко. Он пояснил, что российские игроки интернет-рынка будут вынуждены соблюдать новые правила, в то время как иностранные коллеги вновь останутся вне действия закона. Для них новый закон Клишаса станет очередным китайским предупреждением, коих было уже немало в российской практике.

«Общий тренд на персонализацию есть, но только в пользу приватности. Но у нас как всегда при предложении таких законов, связанных с регуляторикой, не очень понятно, как это исполнить. То есть, мы понимаем, что будет делать “Яндекс”, Mail, Rambler и иные компании, входящие в юрисдикцию РФ: они скажут “Есть”, и мы за ними повторим. Но, как обычно на любой подобный законопроект наши коллеги за рубежом отвечают “А нам это не интересно”. И мы каждый раз принимаем законы, которые действуют на наших игроков, но не действуют на зарубежных. Закон, честно говоря, странен, потому что даже не очень понятно по тексту, что будут делать зарубежные игроки? С чего бы они стали соблюдать правила: это уже не первый, не второй и даже не третий раз. Это очень напоминает историю с китайскими предупреждениями. И законодатели всегда в таких случаях говорят: наше дело принять закон, а обеспечивает пусть исполнительная власть. Мы до сих пор не победили Telegram, хотя есть решения судов, поэтому говорить о том, что следующий законопроект будет работать, как-то сложно. Я не вижу способов его исполнения. Его можно принять, но это будет такой же неработающий закон, как и все предыдущие», — заключил Клименко.