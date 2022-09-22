«К окопам не подготовить»: Учителя выступили против военного обучения в школах
Всеволод Луховицкий и Евгений Ямбург отметили, что ученики получают базовые знания и навыки на уроках ОБЖ, у школы нет цели выпускать специалистов в военном деле.
Начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой в рамках курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы. Луховицкий не согласился с такой необходимостью и напомнил, что депутата нельзя считать экспертом в области педагогики.
«В курсе ОБЖ существует большой раздел, рассказывающий о Вооруженных силах и о военной службе. Как известно, в течение недели дети после десятого класса проходят практику на базе воинских частей. Этого недостаточно для того, чтобы идти в окопы стрелять, но для этого недостаточно будет любого обучения, ведь не просто так новобранцев не отправляют в горячие точки», - отметил он.
По его словам, школа изначально не готовит каких-либо специалистов, при этом у детей есть возможность получить базовые знания по военной тематике в рамках курса ОБЖ.
«Школа – это не место, где к чему-то готовят, чтобы человек сразу был специалистом. Учебники ОБЖ делают очень хорошие специалисты из МЧС, из Минобороны, курируют это всегда сотрудники Минпросвещения. В советской системе учеников не готовили к армии, никакой реальной подготовки не было. Господин Чернышов не разбирается, не является специалистом в педагогике, говорит это для пиара. Я считаю, что ребенок и школа нерезиновые, в них невозможно впихнуть все», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
С ним согласился и заслуженный учитель России Евгений Ямбург, который сказал «Радиоточке НСН», что на уроках ОБЖ школьники получают всю необходимую информацию, расширение программы не требуется.
«Звучит предложение депутата модно и патриотично, но не надо доводить все до глупости. Знаний в рамках ОБЖ ученики получают достаточно, проходят стажировку в воинских частях, знакомятся с новой техникой, стреляют. Важно делать акцент и на другие вещи, связанные с охраной безопасности жизни. У нас участились случаи такие, как керченский стрелок, казанский и так далее», - отметил он.
Качество образования в российских школах ухудшилось, баллы по ЕГЭ начали падать, снова начал расти интерес к рабочим специальностям, заявил ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
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