«К окопам не подготовить»: Учителя выступили против военного обучения в школах

Начальная военная подготовка в школах не нужна, ученики знакомятся с военной службой в рамках курса ОБЖ – этого в рамках образовательного учреждения вполне достаточно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА Новости, что предложил министру просвещения России Сергею Кравцову вернуть начальную военную подготовку в школы. Луховицкий не согласился с такой необходимостью и напомнил, что депутата нельзя считать экспертом в области педагогики.

«В курсе ОБЖ существует большой раздел, рассказывающий о Вооруженных силах и о военной службе. Как известно, в течение недели дети после десятого класса проходят практику на базе воинских частей. Этого недостаточно для того, чтобы идти в окопы стрелять, но для этого недостаточно будет любого обучения, ведь не просто так новобранцев не отправляют в горячие точки», - отметил он.

По его словам, школа изначально не готовит каких-либо специалистов, при этом у детей есть возможность получить базовые знания по военной тематике в рамках курса ОБЖ.