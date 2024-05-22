Заразен, но не опасен: Новый вариант коронавируса FLiRT не вернет маски
FLiRT вызовет всплеск заболеваемости коронавирусом грядущим летом, однако дополнительные меры безопасности вводить не придется, заявил НСН Евгений Тимаков.
Новый вариант коронавируса FLiRT более заразный, чем его предшественники, однако говорить о том, что он вызовет рост числа тяжелых случаев, не приходится. Об этом НСН заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT – за весь период мониторинга им заболели 178 раз, пишет РИА Новости. Отмечается, что это один из штаммов группы «Омикрон», который начал активно распространяться по всему миру с 22 апреля. По словам Тимакова, это более заразный штамм, однако болезнь протекает не тяжелее.
«Пока что число случаев заболевания относительно небольшое. FLiRT — один из видов “Омикрона”, причем отдельной линии “Пирола”, которая имеет отдельное ответвление. Соответственно, неизвестно, будет ли вакцина “Спутник”, которая рассчитана на вариант “Кракен”, эффективна против FLiRT. Мутация идет не один месяц, это заболевание выявлено уже около полугода назад. Оно является более заразным, как и все новые подвиды “Омикрона”, но пока выраженного утяжеления случаев мы не наблюдаем. Хотя и было зафиксировано увеличение числа госпитализаций у пациентов с “Омикроном”, но не надо забывать, что эта тенденция наблюдалась во время резкого похолодания, снижения иммунитета, к тому же мог не соблюдаться определенный режим во время майских праздников. Поэтому пока сложно говорить, насколько сам вирус более опасный, но он однозначно более заразный», — сказал Тимаков.
Собеседник НСН добавил, что FLiRT приведет к подъему заболеваемости летом, однако он не потребует массовой вакцинации и ввода ограничительных мер.
«Для “Омикрона” характерно начало подъема весной и осенью и пиковые периоды в середине лета и к Новому году, то есть он циркулирует раз в полгода. Связаны такие волны с новыми мутациями коронавируса, иммунитет против COVID-19 не является стойким и длительным. Но FLiRT не является более патогенным в плане тяжелого течения заболевания, к тому же у нас есть перекрестный иммунитет. FLiRT — не новая линия коронавируса, а одна из мутаций “Омикрона”. Поэтому введения дополнительных ограничительных мер не потребуется», — резюмировал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru