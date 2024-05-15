Ученые выяснили, что коронавирус может вызывать проблемы со зрением
Ученые из медицинской школы при Университете Миссури выяснили, что SARS-CoV-2 способен разрушать защитный барьер сетчатки глаза и запускать в ней гипервоспалительную реакцию. Соответствующие результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.
Согласно данным, продолжительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в организме может привести к микроаневризме внутренней оболочки глаз, а также другим опасным последствиям. Так, был проведен эксперимент, в ходе которого ученые инфицировали группу лабораторных мышей SARS-CoV-2. Было обнаружено, что вирус может проникать во внутреннюю поверхность глаз даже при отсутствии прямого контакта органов зрения с ним.
Ученые объяснили, что при попадании в организм SARS-CoV-2 способен проникать через гематоретинальный барьер. Это плотное соединение эпителиальных клеток, которое в норме препятствует попаданию в ткань сетчатки разных крупных молекул из кровеносных сосудов.
Ранее сообщалось, что новая группа смертоносных штаммов коронавируса семейства «омикрон» под названием FLiRT распространяется по США. Отмечается, что на один из вариантов KP.2 приходится до четверти всех случаев заражения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru