«К чертовой матери!» В Госдуме не вдохновились возвращением в Россию Zara и Reserved

Возвращающиеся в Россию иностранные компании и бренды одежды надо гнать в шею и запретить им вести здесь бизнес, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.

Ранее стало известно, что российские магазины Zarа, Cropp и Reserved могут возобновить работу под другими названиями. При этом владельцы брендов планируют продать свой бизнес в РФ.