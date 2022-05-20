«К чертовой матери!» В Госдуме не вдохновились возвращением в Россию Zara и Reserved
Николай Арефьев заявил в эфире НСН, что ему не нужны итальянские костюмы, поскольку «Большевичка» шьет прекрасную одежду.
Возвращающиеся в Россию иностранные компании и бренды одежды надо гнать в шею и запретить им вести здесь бизнес, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев.
Ранее стало известно, что российские магазины Zarа, Cropp и Reserved могут возобновить работу под другими названиями. При этом владельцы брендов планируют продать свой бизнес в РФ.
«Я без восторга отношусь к тому, что к нам возвращаются эти беглые иностранцы. В советское время у нас все было свое, и мы не боялись, что кто-то от нас убежит и кто-то чего-то не даст. Мы зарабатывали все сами и ни от кого не зависели. Моя позиция такая, что выгнать к чертовой матери всех этих "Зар", все эти иностранные фирмы и начинать готовить свое. Это не дело, что мы трусы, носки, все покупаем за границей. Мы что, совсем уже одеревенели, у нас не хватает мозгов носки связать?» - сказал Арефьев.
По его мнению, покупать за рубежом можно высокие технологии, но не рубашки или костюмы.
«Я понимаю, высокие технологии. Надо, наверное, покупать какие-то космические разработки, но что мы рубашки-то покупаем там? На кой черт эти "Зары"? Я бы наоборот, тем, кто ушел, запретил бы, чтобы никогда назад не возвращались. Раз , ушли, все, - до свидания. Давайте примем законодательство, что никакие иностранные фирмы регистрироваться и вести свой бизнес у нас больше не будут. Если хотят, пусть продают нашим, отечественным, и это будет уже не Zara, а "Москвичка" или "Большевичка". Вон, "Большевичка" шьет прекрасные костюмы, я у них покупаю, и не надо мне никаких итальянских», - предложил парламентарий.
При этом он посетовал, что российский ширпотреб приходится продавать «с газеток», а не в крупных сетях
«Сколько я уже ставлю вопрос перед Минпромторгом, зачем мы 92% торговли отдали иностранцам? Вот теперь испанская фирма закрыла 520 магазинов, но ведь эти иностранцы не дают возможности прохождения нашим товарам. Мне уже стыдно смотреть, когда в регионах на окрестной ярмарке на газетах на полу торгуют нашими халатами, костюмами и рубашками. Мы делаем ширпотреб, но торговля берет не его, а иностранные товары. Гнать в шею всех надо», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Накануне польский ретейлер LPP, владеющий брендами Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito, сообщил, что продает российское подразделение китайскому консорциуму. На этом фоне компания пообещала, что в ближайшее время откроются российские магазины.
По данными СМИ, в торговых центрах Петербурга уже появились новые вывески: Reserved теперь называется RE, Cropp - CR, а House - XC.
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