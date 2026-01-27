«Мигранты чаще расторгают договоры сами: после получения патента уходят на более высокооплачиваемую работу (курьеры, такси вместо производства) или в «нелегалку» из-за лучших условий. Работодатели увольняют реже — по лимитам регионов или нарушениям. А также аннулируют патенты за неуведомления (43 тыс. в 2024 году). Новые требования станут для мигрантов повышенной уязвимостью: зависимость от работодателя, риск депортации за свой счёт при досрочном уходе (кроме уважительных причин: невыплата ЗП, ликвидация). Это уменьшит текучесть, но усилит эксплуатацию и нелегальную миграцию», - рассказал он.

По его словам, сегодня привязка к работодателю существует только для мигрантов с разрешением на работу (визовые страны или квоты).

«Сегодня мигранты из невизовых стран с патентом не привязаны к одному работодателю — патент выдаётся для конкретного региона и профессии, позволяя менять работу без ограничений. Это правило действует повсеместно, и точной статистики частоты смены работодателя нет, но текучесть кадров высока: мигранты часто уходят после оформления патента в нелегальный сектор или на лучшие места. Привязка к работодателю существует только для мигрантов с разрешением на работу (визовые страны или квоты), но не для патентов (1,6–2,3 млн в год). Возможна в сферах с ограничениями по квотам: строительство (до 80% мигрантов), ЖКХ, сельское хозяйство, где это выгодно работодателям для стабильности кадров и мигрантам для легальной занятости», - добавил собеседник НСН.

Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

