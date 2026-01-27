За «серым» рублем: К чему приведет привязка мигрантов к работодателю на год
Мигранты станут чаще перемещаться в нелегальный сектор работы, заявил НСН Гарри Мурадян.
«Привязка» мигранта к работодателю на год приведет к увеличению нелегального сектора, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору персонала Гарри Мурадян.
Мигрантов предложили «привязать» к работодателю на год, а расторгнувших договор работников депортировать за их счет. Об этом заявил депутат Леонид Слуцкий. По его словам, права на нахождение в стране при получении патента стало «лазейкой для нелегалов», передает «Газета.Ru». Мурадян отметил, что мера снизит текучку кадров, но «усилит» нелегальный сектор.
«Мигранты чаще расторгают договоры сами: после получения патента уходят на более высокооплачиваемую работу (курьеры, такси вместо производства) или в «нелегалку» из-за лучших условий. Работодатели увольняют реже — по лимитам регионов или нарушениям. А также аннулируют патенты за неуведомления (43 тыс. в 2024 году). Новые требования станут для мигрантов повышенной уязвимостью: зависимость от работодателя, риск депортации за свой счёт при досрочном уходе (кроме уважительных причин: невыплата ЗП, ликвидация). Это уменьшит текучесть, но усилит эксплуатацию и нелегальную миграцию», - рассказал он.
По его словам, сегодня привязка к работодателю существует только для мигрантов с разрешением на работу (визовые страны или квоты).
«Сегодня мигранты из невизовых стран с патентом не привязаны к одному работодателю — патент выдаётся для конкретного региона и профессии, позволяя менять работу без ограничений. Это правило действует повсеместно, и точной статистики частоты смены работодателя нет, но текучесть кадров высока: мигранты часто уходят после оформления патента в нелегальный сектор или на лучшие места. Привязка к работодателю существует только для мигрантов с разрешением на работу (визовые страны или квоты), но не для патентов (1,6–2,3 млн в год). Возможна в сферах с ограничениями по квотам: строительство (до 80% мигрантов), ЖКХ, сельское хозяйство, где это выгодно работодателям для стабильности кадров и мигрантам для легальной занятости», - добавил собеседник НСН.
Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За «серым» рублем: К чему приведет привязка мигрантов к работодателю на год
- «Снег убрать дешевле»: Россиянам объяснили, почему не разгоняют снежные тучи
- «Слабительное» для Трампа: Как новый шатдаун повлияет на переговоры
- «Помогла снежная буря»: Почему «Милосердие» Бекмамбетова возглавило прокат в США
- Особняк Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн из-за скандала с пирсом
- Экс-депутат Рады рассказал, каким образом Зеленский потеряет власть
- «Метод подобен ребенку»: Какую «вечную» проблему решил математик Ремизов
- Стоянов рассказал, с кем будет «бороться» в продолжении фильма «На деревню дедушке»
- Роскомнадзор не получал требований о блокировке «Википедии»
- Путин встретится с президентом Сирии 28 января
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru