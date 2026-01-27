Ждем законопослушных: Что лишит мигрантов в России шанса на гражданство
До сих пор мигранты, совершившие преступление на родине, могли получить российское гражданство, но это противоречит интересам страны, сказала НСН Маргарита Лянге.
Отказывать в российском гражданстве мигранту, совершившему преступление на родине, - правильный шаг, однако также важно продумать систему наказания для приезжих, которые оказались на территории России незаконно. Об этом в беседе с НСН заявила член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.
Мигранту будут отказывать в гражданстве России и получении вида на жительство, если в родной стране он совершил преступление, предусмотренное УК РФ. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект МВД одобрил кабмин. При подаче заявления с мигрантов также планируют требовать справку об отсутствии судимости, иностранец будет обязан сам получить соответствующий документ у себя на родине. Лянге назвала инициативу правильным шагом к прозрачности.
«К сожалению, это была серая зона. Это вопрос координации между министерствами внутренних дел и созданием единой базы. Кажется, по особо тяжким преступлениям что-то было, но по запросу. Надеюсь, теперь все будет более прозрачно. Была еще другая проблема: люди совершали правонарушение у нас, возвращались домой и меняли паспорта, имена. Потом к нам возвращался не правонарушитель, а законопослушный местный гражданин. Что делать, чтобы этого не происходило, пока непонятно, но вектор движения правильный. Конечно, нам не нужны люди, которые совершили преступление на родине и приехали безобразничать к нам. Мне кажется, это шаги по налаживанию прозрачности. У нас есть четкие интересы. Нам нужны законопослушные, работящие люди, в четко определенных отраслях экономики и в четко определенных регионах нашей страны, не везде, где попало», - отметила она.
По словам собеседницы НСН, при грамотно выстроенной системе мигранты не смогут рассчитывать на покупку справки об отсутствии судимости.
«Покупка справки об отсутствии судимости возможна, но это вопрос договоренности с правоохранительными органами. Нужно наладить систему, при которой будет наказание за то, что люди оказались на нашей территории незаконным способом. Сейчас мы тратим огромные средства бюджета на то, чтобы выдворить нежелательных граждан других государств за пределы нашей страны. Если это будет переложено на другие плечи, тогда, наверное, и справки об отсутствии судимости не будут так легко продавать, потому что для страны будут последствия. К примеру, в некоторых государствах, если выясняется, что человек прилетел в страну без разрешения, штраф за его выдворение платит авиакомпания. В частности, когда в США были открыты свободные переходы из Мексики, некоторые граждане СНГ летели до Мексики турецкими авиалиниями, а потом переходили к границе. Если это выяснялось, то турецкие авиалинии платили штраф», - напомнила Лянге.
Ранее в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщили, что за первые 11 месяцев 2025 года судебные приставы принудительно выдворили из России более 54 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушения миграционного законодательства. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 79 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минэнерго: Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено
- Где будут зарабатывать блогеры после блокировки Telegram
- «Найдется помоложе!»: Сябитова объяснила, почему расстались Лепс и Киба
- В Верховной раде заявили, что США поставили дедлайн по переговорам по Украине
- Ждем законопослушных: Что лишит мигрантов в России шанса на гражданство
- Пенсионер из Омска полгода доказывал, что не умер
- Учитель увидел противоречие Конституции в отчислении из школы за поведение
- Российский ученый Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики
- Россиянам объяснили, как правильно выбрать подержанный автомобиль
- В России собрали 140 млн тонн зерна по итогам 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru