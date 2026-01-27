Стрелки «Часов Судного дня» перевели еще ближе к ядерной полуночи

Глава американского журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» Александра Белл заявила, что это связано с тем, что за 2025 год не было сделано ничего «для устранения экзистенциальных рисков».

«Риски, связанные с ядерным оружием, изменением климата и прорывными технологиями, растут. Каждая секунда на счету, и время на исходе... Это горькая правда, но такова наша реальность», — заключила она.

Отмечается, что 85 секунд - это наименьшее время с момента запуска проекта в 1947 году.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что общемировая нестабильность подталкивает ряд государств к тому, чтобы думать о более эффективной защите, поэтому количество ядерных стран может вырасти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

