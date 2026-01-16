Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

В Россию массово завозят работников из стран Южной и Восточной Азии, потому что мигранты из Средней Азии слишком дорогие, сообщает «Лента.ру». Работники из Бангладеш или КНР хотят зарабатывать в месяц 700–800 долларов, тогда как граждане СНГ просят минимум $1000, отмечают эксперты. Каримов подчеркнул, что рабочие из стран СНГ никакой неприязни к работникам из стран Южной и Юго-восточной Азии не испытывают.