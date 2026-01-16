«Никакой неприязни»: Почему рабочие из стран СНГ не боятся конкурентов

Среди иностранных граждан есть те, кто зарабатывает в России больше $1000 за месяц, но в основной массе их заработок составляет меньше этой суммы, заявил в разговоре с НСН председатель Профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

В Россию массово завозят работников из стран Южной и Восточной Азии, потому что мигранты из Средней Азии слишком дорогие, сообщает «Лента.ру». Работники из Бангладеш или КНР хотят зарабатывать в месяц 700–800 долларов, тогда как граждане СНГ просят минимум $1000, отмечают эксперты. Каримов подчеркнул, что рабочие из стран СНГ никакой неприязни к работникам из стран Южной и Юго-восточной Азии не испытывают.

Черный «аутстаффинг»: Почему в России не борются с нелегальной «арендой» мигрантов

«Наши бывшие соотечественники из стран СНГ к рабочим из южных стран не испытывают никакой неприязни, потому что размер оплаты труда зависит не от национальности, а от квалификации того или иного работника. Профсоюз трудящихся мигрантов никогда не занимался подбором кадров и направлением их в Россию. Мы ни одного человека не пригласили, а занимаемся только тем, что следим, чтобы иностранные рабочие трудились в России на законных основаниях, в безопасных условиях и получали за свою работу достойную заработную плату», - отметил глава профсоюза.

Ранее стало известно, что мигранты из Филиппин могут заменить среднеазиатов в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

