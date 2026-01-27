ФСБ сочла законными действия пограничников в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудники пограничного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово действовали в рамках закона при проверке блогера Александры Коцкой и ее ребенка, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области. В ведомстве подчеркнули, что нарушений или некорректного поведения со стороны персонала выявлено не было.

Как уточнили в управлении, процедура прохождения пограничного контроля заняла около 18 минут. Часть этого времени, по данным ФСБ, ушла на разъяснение пассажирке правил пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами России, что было сделано по ее просьбе. Анализ средств контроля, отметили в ведомстве, подтвердил правомерность и корректность действий сотрудников пункта пропуска.

Ранее блогер заявила в социальных сетях, что при возвращении из Казахстана ее с дочерью остановили в зоне пограничного контроля из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта. Она утверждала, что выезжала за пределы России по свидетельству о рождении и столкнулась с грубым ответом при ожидании разъяснений о сроках проверки. В ФСБ подтвердили, что женщина пересекла государственную границу вместе с семьей 24 января.

В пограничном управлении также рекомендовали гражданам заранее изучать действующие правила и порядок пересечения государственной границы при планировании зарубежных поездок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
