ФСБ сочла законными действия пограничников в аэропорту Екатеринбурга

Сотрудники пограничного контроля в екатеринбургском аэропорту Кольцово действовали в рамках закона при проверке блогера Александры Коцкой и ее ребенка, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области. В ведомстве подчеркнули, что нарушений или некорректного поведения со стороны персонала выявлено не было.

Как уточнили в управлении, процедура прохождения пограничного контроля заняла около 18 минут. Часть этого времени, по данным ФСБ, ушла на разъяснение пассажирке правил пересечения государственной границы несовершеннолетними гражданами России, что было сделано по ее просьбе. Анализ средств контроля, отметили в ведомстве, подтвердил правомерность и корректность действий сотрудников пункта пропуска.