Россиянам назвали срок для получения пенсионных накоплений умершего родственника

Он пояснил, что для этого потребуется специальное заявление о выплате, копии паспорта заявителя, свидетельства о смерти. Также потребуется документ, подтверждающий родство, и банковские реквизиты для перечисления.

«Сама выплата производится на седьмой месяц после смерти застрахованного лица после проверки документов», - указал Азаров.

Эксперт добавил, что если наследники не смогут уложиться в шесть месяцев, то деньги перейдут в резерв фонда, и право на них можно будет восстановить только через суд.

Ранее экс-глава отделения Соцфонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова заявила, что никогда не работавший россиянин может рассчитывать на социальную пенсию по старости, размер которой составляет 8 824 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

