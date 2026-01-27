Россиянам назвали срок для получения пенсионных накоплений умершего родственника
На получение пенсионных накоплений умершего родственника правопреемникам отводится полгода. Об этом NEWS.ru заявил ведущий юрист СберПраво Владимир Азаров.
Он пояснил, что для этого потребуется специальное заявление о выплате, копии паспорта заявителя, свидетельства о смерти. Также потребуется документ, подтверждающий родство, и банковские реквизиты для перечисления.
«Сама выплата производится на седьмой месяц после смерти застрахованного лица после проверки документов», - указал Азаров.
Эксперт добавил, что если наследники не смогут уложиться в шесть месяцев, то деньги перейдут в резерв фонда, и право на них можно будет восстановить только через суд.
Ранее экс-глава отделения Соцфонда РФ по Псковской области Наталья Мельникова заявила, что никогда не работавший россиянин может рассчитывать на социальную пенсию по старости, размер которой составляет 8 824 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru