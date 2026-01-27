В Госдуме предложили возвращать плату за ЖКУ при плохой уборке снега

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» выступили с инициативой возвращать гражданам часть средств, уплаченных за жилищно-коммунальные услуги, в случаях некачественной уборки снега. Соответствующее обращение направлено главе Минстроя, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается ввести упрощенный порядок перерасчета платы за ЖКУ при подтвержденном факте невыполнения управляющими компаниями обязанностей по уборке снега. Речь идет о возможности внесудебного перерасчета на основании обращения жильцов с подтверждающими материалами либо о перерасчете по решению суда, если работы были выполнены самими жителями.

«Минус дворник»: В Госдуме предупредили об обратном эффекте жалоб на уборку снега

Авторы инициативы считают, что такая мера создаст правовое основание для прямой финансовой ответственности коммунальных организаций перед гражданами. По их мнению, в законодательстве следует закрепить право жителей на снижение коммунальных платежей при доказанном неисполнении обязательств со стороны управляющих компаний.

В обращении отмечается, что принятие предложенных изменений повысит мотивацию коммунальных служб своевременно и качественно убирать снег, а также избавит граждан от необходимости оплачивать неоказанные услуги, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
