На первом концерте Долиной в 2026 году ожидается аншлаг

На первом в 2026 году московском концерте народной артистки России Ларисы Долиной ожидается аншлаг — в продаже остается лишь незначительное количество билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выступление состоится во вторник в столичном баре Petter. По данным организаторов, к настоящему времени свободными остаются только места за барной стойкой и за одним из столиков. Концертная площадка рассчитана на 91 зрителя, при этом за час до начала мероприятия нераспроданными оставались 13 билетов.

СМИ: Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций

Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения мест. Максимальная цена, установленная ранее, достигала 18,5 тысячи рублей. Начало концерта запланировано на 20:00 по московскому времени.

Артистка и ее музыкальный коллектив выступят чуть более часа. В заведении уточнили, что еда и напитки в стоимость билетов не включены и оплачиваются посетителями отдельно, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:КонцертПевицаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры