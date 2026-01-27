На первом концерте Долиной в 2026 году ожидается аншлаг
На первом в 2026 году московском концерте народной артистки России Ларисы Долиной ожидается аншлаг — в продаже остается лишь незначительное количество билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.
Выступление состоится во вторник в столичном баре Petter. По данным организаторов, к настоящему времени свободными остаются только места за барной стойкой и за одним из столиков. Концертная площадка рассчитана на 91 зрителя, при этом за час до начала мероприятия нераспроданными оставались 13 билетов.
Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения мест. Максимальная цена, установленная ранее, достигала 18,5 тысячи рублей. Начало концерта запланировано на 20:00 по московскому времени.
Артистка и ее музыкальный коллектив выступят чуть более часа. В заведении уточнили, что еда и напитки в стоимость билетов не включены и оплачиваются посетителями отдельно, передает «Радиоточка НСН».
