На первом концерте Долиной в 2026 году ожидается аншлаг

На первом в 2026 году московском концерте народной артистки России Ларисы Долиной ожидается аншлаг — в продаже остается лишь незначительное количество билетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Выступление состоится во вторник в столичном баре Petter. По данным организаторов, к настоящему времени свободными остаются только места за барной стойкой и за одним из столиков. Концертная площадка рассчитана на 91 зрителя, при этом за час до начала мероприятия нераспроданными оставались 13 билетов.