Полковник Баранец рассказал, кто может помочь ВС РФ в освобождении Харькова

Российским военным в ходе освобождения Харькова могут помочь местные жители. Как пишет NEWS.ru, об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, российскую армию ждёт огромное количество харьковчан, которые уже неоднократно помогали посредством передачи разведданных и наведением дронов на цели.

Также эксперт не исключил, что может произойти и вооружённое восстание против Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«И гражданское население синхронно с наступлением нашей армии будет готовиться к выдворению украинских бойцов», - заключил Баранец.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российская армия взяла под контроль населённый пункт Купянск-Узловой в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

