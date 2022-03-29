Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию
Американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson приостанавливает ввоз средств личной гигиены на территорию России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования на территорию государства.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Польша решила отказаться от импорта угля из России
- В Татарстане в ДТП погибли шесть человек
- Ирландия объявила о высылке четверых российских дипломатов
- Бельгия объявила о высылке 21 российского дипломата
- Нидерланды объявили персонами нон грата 17 российских дипломатов
- ЛДПР предложила прекратить транзит газа в ЕС через Украину
- Курс доллара опустился ниже 83 рублей первый раз с 25 февраля
- СМИ: США хотят направить на Украину бывших афганских военных
- Стали известны причины высокого спроса на хлеб в начале марта в России
- Психолог назвала причины обострения депрессии весной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru