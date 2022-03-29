Johnson & Johnson приостановит поставки средств личной гигиены в Россию

Отмечается, что компания подтверждает обязательства по поставке лекарств и медицинского оборудования на территорию государства.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя. При этом он заверил, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за их ухода.

