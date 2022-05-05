«Известия»: Владельцы ТЦ массово продают здания
В России владельцы ТЦ начали массово выставлять на продажу здания. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова.
По его словам, всего в России действуют три тысячи ТЦ. Он рассказал, что сейчас на рынке представлено около 100 предложений, что в два-три раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.
При этом Шакиров отметил, что в основном на продажу выставляются объекты площадью 10-50 тысяч квадратных метров. Сообщается, что предложения по продаже в большинстве своев появляются в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках. В то же время крупные столичные объекты пока не выставлялись.
В связи с закрытием многих иностранных магазинов в России, трафик торговых центров по сравнению с 2021 годом сократился на 10%. К тому же зарубежные организации составляли около 30-40% арендаторов, поэтому доход собственников ТЦ значительно упал.
До этого стало известно, что из-за ухода из РФ иностранных компаний в торговых центрах страны освободилось примерно три-три с половиной миллиона квадратных метров площади.
Ранее управляющий директор компании Praedium, президент Ассоциации «КОКОН» Александр Ошурко в пресс-центре НСН предположил, что уже осенью 2022 года новые компании займут площади международных корпораций, которые в настоящий момент приостановили или полностью завершили свою деятельность в России.
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