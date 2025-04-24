«Не штрафовать же!»: Филолог смирился с судьбой ударения в слове «звонит»
В расшатанных нормах литературного языка во многом виновата современная система образования, но сопротивляться их изменению смысла нет — это естественный процесс, сказал НСН Валерий Мокиенко.
Культурные и образованные люди ставят ударение в слове "звонит" на второй слог. Об этом НСН заявил доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
Ударение в слове «звонит» будет падать на первый слог, сообщило РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марию Каленчук. По ее словам, движения в эту сторону произношения уже начались. Мокиенко заявил, что его не пугает подобная тенденция, и назвал подобное движение естественным языковым процессом.
«Еще в прошлом веке многие ударения признавались вариабельными, справочники по культуре речи были более или менее диалектичными. Вообще роль лингвистов — рекомендательная, для этого и существуют лингвистика, русистика и справочники по культуре речи. Но мы только предлагаем, а решает реальный узус, общепринятое произношение. Нельзя штрафовать за неправильное ударение или запрещать его (тем более что это не поможет), потому что это естественное движение языка, и все, кто занимались культурой речи, признавали возможность такого движения. Я всегда ставлю ударение в слове "звонит" на второй слог. Меня не шокирует другое ударение, но я сам предпочитаю использовать традиционные нормы, как и вся культурная прослойка нашего общества», — сказал Мокиенко.
Вместе с тем собеседник НСН обвинил в изменении норм ударения современную систему образования.
«Нормирование литературного языка сегодня очень сильно ограничивается, далеко не все носители языка сверяются со справочниками. В этом “заслуга” новой расшатанной системы образования, где студенты платят деньги за обучение, где нет единой школьной программы. Здесь корень зла. Но, уверяю вас, ничего страшного с русским языком в будущем не случится, вопреки прогнозам некоторых ученых-лингвистов прошлого, поскольку у каждого языка есть своя возможность самоочищения. Например, “ковидной” лексики и фразеологии хватило на два тома, а осталось только то, что принято. Остальное ушло в небытие», — подытожил ученый.
Ранее глава Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов заявил, что идея перенести ударение в слове «звонит» со второго на первый слог является «легитимизацией безграмотности». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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