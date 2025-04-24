«Еще в прошлом веке многие ударения признавались вариабельными, справочники по культуре речи были более или менее диалектичными. Вообще роль лингвистов — рекомендательная, для этого и существуют лингвистика, русистика и справочники по культуре речи. Но мы только предлагаем, а решает реальный узус, общепринятое произношение. Нельзя штрафовать за неправильное ударение или запрещать его (тем более что это не поможет), потому что это естественное движение языка, и все, кто занимались культурой речи, признавали возможность такого движения. Я всегда ставлю ударение в слове "звонит" на второй слог. Меня не шокирует другое ударение, но я сам предпочитаю использовать традиционные нормы, как и вся культурная прослойка нашего общества», — сказал Мокиенко.

Вместе с тем собеседник НСН обвинил в изменении норм ударения современную систему образования.

«Нормирование литературного языка сегодня очень сильно ограничивается, далеко не все носители языка сверяются со справочниками. В этом “заслуга” новой расшатанной системы образования, где студенты платят деньги за обучение, где нет единой школьной программы. Здесь корень зла. Но, уверяю вас, ничего страшного с русским языком в будущем не случится, вопреки прогнозам некоторых ученых-лингвистов прошлого, поскольку у каждого языка есть своя возможность самоочищения. Например, “ковидной” лексики и фразеологии хватило на два тома, а осталось только то, что принято. Остальное ушло в небытие», — подытожил ученый.

Ранее глава Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов заявил, что идея перенести ударение в слове «звонит» со второго на первый слог является «легитимизацией безграмотности». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

