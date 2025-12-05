Изобретатель Ревин получил 24 года колонии за передачу прожектора «Азову»

В прокуратуре Москвы указали, что осенью 2023 года Ревин передал полку «Азов» (запрещённая в РФ террористическая организация) самостоятельно изготовленный зенитный прожектор для обнаружения российских беспилотников, а также комплектующие.

Гособвинение запрашивало для Ревина 25 лет лишения свободы. Суд назначил мужчине чуть меньше - 24 года. Из них шесть лет Ревин проведёт в тюрьме, а остальные – в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплтатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Ранее 27-летний жителя Подмосковья получил 13 лет колонии строгого режима по статье о госизмене. По данным следствия, мужчина через интернет перевёл деньги на счета, которые использовались для поддержки признанных в РФ террористическими украинских вооруженных формирований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

