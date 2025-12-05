Телеграм: Индия, удары по танкерам, обыски в Брюсселе

1

Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Птичья ягода» отмечает, что суть переговоров не разглашается:

«Сообщается, что представители США не стали встречаться с Зеленским в Брюсселе (как предполагал сам Зеленский), а направились из Москвы прямиком в Вашингтон. Опять обсудили Украину без Украины и даже без Европы, негодуют в цветущем саду. <…> Попытки учитывать голос всех и каждого приводят к хаосу и перепалкам с нулевым результатом: вопят прибалтийское шпроты, инсайдят-переинсайдят заполошные СМИ, сливая все подряд, стучат ботинками по трибунам лидеры мнений, потому что "народ имеет право знать, как вы там продаете национальные интересы!" и так далее. И все это раз за разом подрывает сложный, долгий, кропотливый процесс. А посему вчера по итогам переговоров вышел господин Ушаков и заявил, что Россия и США договорились не разглашать суть переговоров. А спецпосланники молча отбыли Вашингтон, минуя всех претенциозных, но бесполезных посредников этого процесса. Собственно, как по мне, это единственно верное поведение в данных обстоятельствах и главное, что нужно знать об итогах. Пожелаем уполномоченным успехов и с интересом, но терпением ждем новых вестей».

«Ретроград на холме» рассуждает о словах Ушакова о том, что компромисса на встрече найти не удалось:

«Компромисса на первой, по сути, субстантивной встрече (с точки зрения того, что обсуждались уже не пристрелочные позиции и общие рамки, а некие конкретные параметры и формулировки) достигнуть было практически невозможно, учитывая масштаб обсуждаемых проблем. Гораздо симптоматичней упоминание договоренности о неразглашении переговоров – тут и намек на "сливы" в публичное поле американских планов и разговоров самого Уиткоффа, и констатация того, что есть что не разглашать. Территориальный вопрос прогнозируемо стал главным камнем преткновения, что понятно. Администрация Зеленского в нынешнем ослабленном состоянии даже пяди земли отдать не может – свои съедят. Американская сторона, видимо, тоже имеет свое понимание и пределов возможных уступок Москве, и пределов давления на Киев. Российское руководство очевидно чувствует себя в сильной позиции и не считает, что должно проявлять излишнюю гибкость. Вполне возможно, что дальнейший прогресс в переговорах по территориям будет достигаться через развитие российских военных успехов. Администрация Трампа вполне может взять новую паузу, чтобы этого дождаться».

«Мейстер» считает правильным решение не освещать итоги встречи:

«Ни мы, ни Штаты не настроены получать очередную порцию бесплодных европейских поправок и невыполнимых требований, неизбежных в случае публикации результатов. Европу из процесса, похоже, попытаются выключить, в том числе и коррупционным скандалом на уровне Еврокомиссии, в условиях которого ЕС скорее всего не сможет продолжить поддержку Украины в требуемом объеме. А предъявлять свои условия мира, не будучи в силах ни вести войну, ни ее спонсировать, Европа тем более вряд ли сможет. О чем удастся договориться в этих условиях – думается, скоро увидим».

«Россия в глобальной политике» строит предположения о тактике Трампа:

«Трамп заранее подстраховался, сказав, что дедлайнов Кремлю ставить не будет, а случится ли прорыв, не знает. Это, кстати, несколько отличается от того, что он в таких случаях говорит обычно. Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может, и не цинично. Мы предполагали, когда стало известно о приезде эмиссаров в Москву, что до того, как появится согласованное решение, вероятно, понадобится еще один раунд процесса. Получается, кажется, пятый. И пока он идет, продолжится интенсивная военная кампания. Ну или, если угодно, наоборот, на фоне интенсивной военной кампании продолжится активная переговорная фаза (не пауза в разговоре), что тоже было предсказуемо. Москва не пойдет ни на какую остановку боевых действий без четких параметров мирного плана. А Вашингтон привержен идее его добиться».

Американист Роман Романов рассуждает о том, зачем Трамп прислал зятя:

«Присутствие Кушнера в переговорной группе – важное изменение. Ему Трамп, возможно, доверяет больше, чем тому же Уиткоффу или Дрисколлу. Причина такого доверия все та же: Кушнер – член семьи. При этом, несмотря на попытки последнего дистанцироваться от скандального тестя в 2021-2023 гг., он смог сохранить за собой его доверие. Иначе бы его не подпустили ни к Газе, ни к Украине. Трудно сказать, что Кушнер думает об украинском урегулировании на самом деле, так как публично он никогда не отходит от позиции Трампа. Во многом, его позиция – это комбинация подхода Дэниела Дрисколла и Трампа: меньше распространяться и смотреть на дело через призму финансовой выгоды. Хорошо ли это для переговорного процесса, покажет время».

