Телеграм: Индия, удары по танкерам, обыски в Брюсселе
В Кремле состоялись переговоры по миру на Украине, Владимир Путин повестил Индию, армия России освободила Красноармейск (Покровск), а в дипломатии Евросоюза вскрылость мошенничество.
Переговоры по миру на Украине
Во вторник Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах также участвовали помощник главы государства Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Птичья ягода» отмечает, что суть переговоров не разглашается:
«Сообщается, что представители США не стали встречаться с Зеленским в Брюсселе (как предполагал сам Зеленский), а направились из Москвы прямиком в Вашингтон. Опять обсудили Украину без Украины и даже без Европы, негодуют в цветущем саду. <…> Попытки учитывать голос всех и каждого приводят к хаосу и перепалкам с нулевым результатом: вопят прибалтийское шпроты, инсайдят-переинсайдят заполошные СМИ, сливая все подряд, стучат ботинками по трибунам лидеры мнений, потому что "народ имеет право знать, как вы там продаете национальные интересы!" и так далее. И все это раз за разом подрывает сложный, долгий, кропотливый процесс. А посему вчера по итогам переговоров вышел господин Ушаков и заявил, что Россия и США договорились не разглашать суть переговоров. А спецпосланники молча отбыли Вашингтон, минуя всех претенциозных, но бесполезных посредников этого процесса. Собственно, как по мне, это единственно верное поведение в данных обстоятельствах и главное, что нужно знать об итогах. Пожелаем уполномоченным успехов и с интересом, но терпением ждем новых вестей».
«Ретроград на холме» рассуждает о словах Ушакова о том, что компромисса на встрече найти не удалось:
«Компромисса на первой, по сути, субстантивной встрече (с точки зрения того, что обсуждались уже не пристрелочные позиции и общие рамки, а некие конкретные параметры и формулировки) достигнуть было практически невозможно, учитывая масштаб обсуждаемых проблем. Гораздо симптоматичней упоминание договоренности о неразглашении переговоров – тут и намек на "сливы" в публичное поле американских планов и разговоров самого Уиткоффа, и констатация того, что есть что не разглашать. Территориальный вопрос прогнозируемо стал главным камнем преткновения, что понятно. Администрация Зеленского в нынешнем ослабленном состоянии даже пяди земли отдать не может – свои съедят. Американская сторона, видимо, тоже имеет свое понимание и пределов возможных уступок Москве, и пределов давления на Киев. Российское руководство очевидно чувствует себя в сильной позиции и не считает, что должно проявлять излишнюю гибкость. Вполне возможно, что дальнейший прогресс в переговорах по территориям будет достигаться через развитие российских военных успехов. Администрация Трампа вполне может взять новую паузу, чтобы этого дождаться».
«Мейстер» считает правильным решение не освещать итоги встречи:
«Ни мы, ни Штаты не настроены получать очередную порцию бесплодных европейских поправок и невыполнимых требований, неизбежных в случае публикации результатов. Европу из процесса, похоже, попытаются выключить, в том числе и коррупционным скандалом на уровне Еврокомиссии, в условиях которого ЕС скорее всего не сможет продолжить поддержку Украины в требуемом объеме. А предъявлять свои условия мира, не будучи в силах ни вести войну, ни ее спонсировать, Европа тем более вряд ли сможет. О чем удастся договориться в этих условиях – думается, скоро увидим».
«Россия в глобальной политике» строит предположения о тактике Трампа:
«Трамп заранее подстраховался, сказав, что дедлайнов Кремлю ставить не будет, а случится ли прорыв, не знает. Это, кстати, несколько отличается от того, что он в таких случаях говорит обычно. Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может, и не цинично. Мы предполагали, когда стало известно о приезде эмиссаров в Москву, что до того, как появится согласованное решение, вероятно, понадобится еще один раунд процесса. Получается, кажется, пятый. И пока он идет, продолжится интенсивная военная кампания. Ну или, если угодно, наоборот, на фоне интенсивной военной кампании продолжится активная переговорная фаза (не пауза в разговоре), что тоже было предсказуемо. Москва не пойдет ни на какую остановку боевых действий без четких параметров мирного плана. А Вашингтон привержен идее его добиться».
Американист Роман Романов рассуждает о том, зачем Трамп прислал зятя:
«Присутствие Кушнера в переговорной группе – важное изменение. Ему Трамп, возможно, доверяет больше, чем тому же Уиткоффу или Дрисколлу. Причина такого доверия все та же: Кушнер – член семьи. При этом, несмотря на попытки последнего дистанцироваться от скандального тестя в 2021-2023 гг., он смог сохранить за собой его доверие. Иначе бы его не подпустили ни к Газе, ни к Украине. Трудно сказать, что Кушнер думает об украинском урегулировании на самом деле, так как публично он никогда не отходит от позиции Трампа. Во многом, его позиция – это комбинация подхода Дэниела Дрисколла и Трампа: меньше распространяться и смотреть на дело через призму финансовой выгоды. Хорошо ли это для переговорного процесса, покажет время».
Государственный визит Путина в Индию
В четверг начался двухдневный официальный визит Владимира Путина в Индию. На авиабазе ВВС Индии президента России встретил лично премьер-министр Нарендра Моди.
«РСМД» отмечает, что президент посещает Индию впервые после начала СВО:
«Это придает ему известный символизм: за прошедшие три года российско-индийские отношения не только смогли выстоять под ударами западных санкций и политического давления, но и развились до степени, казавшейся еще десятилетие назад невообразимой. Поездка президента в Индию – своего рода закрепление достигнутых результатов и заявка на то, что и в будущем особые отношения Москвы и Дели никуда не денутся, а товарооборот между нашими странами будет и дальше расти. Экономические отношения России и Индии бьют рекорды: подобного товарооборота не было с распада СССР. Причиной такого роста стало введение западных санкций и последовавший разрыв торговых связей российских экспортеров с привычными партнерами в Европе, ускорившие, казалось, давно объявленный "поворот на Восток". Индия играет роль транзитного хаба, обеспечивая бесперебойное функционирование нефтяного насоса. Россия в итоге продает дешевле, Европа покупает дороже, а разницу кладут в карман индийские нефтеперерабатывающие компании в качестве премии за надежность в условиях геополитической бури».
«Полилог. Экспертиза» пишет о символизме:
«Символическим стало высказывание Владимира Путина накануне отъезда о том, что с Моди их связывают не только деловые, но и дружеские отношения. В условиях агрессивной торговой политики США встреча лидеров демонстрирует, что у американского влияния на Глобальный Юг есть свои границы. Данный визит – сигнал для Вашингтона, что Индия сохранит свою стратегическую автономию, а также показатель устойчивости БРИКС».
«КРИСТАЛЛ РОСТА» цитирует публикацию американского CNBC о том, что Индия стремится укрепить связи с Россией, невзирая на карательные пошлины США:
«"Нью-Дели не зависит от прихотей администрации Трампа и проводит независимую внешнюю политику", – заявил представитель программы Chatham House Чиетигдж Баджпаи. Расширение торговли станет главной темой саммита. Страны намерены увеличить двусторонний товарооборот с текущих 68,72 млрд до 100 млрд долларов к 2030 году. Индия может увеличить поставки оборудования, химикатов, продуктов питания и фармацевтической продукции, в то время как Россия предлагает свои технологические решения в области гражданской атомной энергетики, включая строительство малых модульных реакторов в Индии. Важной темой на переговорах может стать покупка Индией передовых российских систем вооружения, включая истребители нового поколения Су-57 и усовершенствованные системы ПВО С-500».
«Мюсли вслух» обращают внимание на то, какие вопросы задавали Путину индийские журналисты:
«В интервью India Today президент Путин назвал встречу с Уиткоффом и Кушнером очень полезной. Он рассказал, что американская сторона разделила 27 пунктов плана Трампа на 4 пакета и предложила обсуждать их отдельно. В этом подходе – основная разница между российской дипломатией и западной. Москва стремится обсуждать украинский кейс или любую другую проблему безопасности в комплексе, тогда как американцы предпочитают договариваться только по выгодным для себя отдельным вопросам, разбивая общую повестку стратегических вызовов. Об этом сам Путин говорил еще в феврале 2024 года. В разговоре с индийскими журналистами Путин также отметил, что представители США сейчас занимаются челночной дипломатией. Но хохлам ничего не поможет: уже и Трамп говорит, что Киеву нужно было идти на сделку раньше, сегодня условия значительно ухудшились».
Ситуация на фронте
После длительных боев ВС РФ освободили Красноармейск (Покровск) в ДНР и Волчанск в Харьковской области.
«338» отмечает, что победы даются нелегко:
«Воздержимся от бравады "под Волчанском противник стачивал свои боеспособные части". Да, противник их стачивал. Но сокращали численность личного состава противника, оттягивали его огневые возможности русские добровольцы, члены БАРС, спецконтингент из числа помилованных осужденных. Противник не жалел ни снарядов, ни дронов. Но результат оказался не в пользу противника. Цена победы большая. Но потери не были напрасными. Освобожденные территории, обильно обагренные русской кровью, явно не будут разменной монетой на переговорах о мирном урегулировании. Как бы кому-то этого ни хотелось».
«УЗЕЛ СВЯЗИ» пишет о значимости взятия Красноармейска:
«Для России Покровск – возможность разворачивать технику, выстраивать укрепрайоны и готовить дальнейшее продвижение в сторону Днепропетровской области. Ключевое – он перерезает логистику ВСУ к Мирнограду. Этот "карман" держится за счет дронов и роботов, но и они уже под угрозой. Украинские бойцы сами подтверждают: положение в Мирнограде критическое. Наземные пути снабжения отрезаны, российские позиции фиксируются практически на всем перешейке, по которому раньше шла логистика. Даже попытки ротации операторов БПЛА обернулись ближним боем и отходом обратно в город. Один из солдат, говоря от имени тысячи окруженных, открытым текстом просит Киев: либо выводите, либо снабжайте. Иначе гарнизон останется там "навсегда". <…> Падение Красноармейска (Покровска) – это не финал операции, а открытие следующей фазы. Российские войска получили удобный плацдарм, противник – еще одну оперативную яму. И, судя по тому, как ВСУ уже публично кричат о помощи, ситуация в ближайшие недели изменится не в их пользу».
«LOSTARMOUR | Carthago delenda est!» рассуждает о судьбе Красноармейска:
«Красноармейск стал одним из ключевых городов размещения личного состава оккупантов, а впоследствии одним из крупнейших укрепрайонов Украины во время СВО, также выполнявшим роль транспортного узла. При этом за счет грамотного отрезания снабжения частей оккупантов в городе Красноармейск освобожден без продолжительных городских боев по сравнению с городами вроде Дзержинска или Артемовска. Теперь в ДНР в оккупации всего три города с населением до СВО больше 60 тысяч человек – Краматорск, Славянск и Константиновка».
«Шкварка 2.0» обращает внимание на неумелое вранье ВСУ:
«Тик-ток войска опять в бою: хохлы создали фейк с флагом в Покровске (Красноармейске) с помощью ИИ. Но их раскусили. 425-й штурмовой полк "Скала" взял ролик Минобороны РФ и "нарисовал" в центре города своих хлопчиков. На оригинальных кадрах российские военные с российским флагом, а в версии укроИИ – ВСУшники держат украинский флаг. Но ролик разоблачили сами украинцы. Они распознали фейк и теперь хейтят военнослужащих, которые это опубликовали. В ответ на это вояки "Скалы" удалили пост».
«АДЕКВАТ Z» комментирует новость о том, что за ноябрь ВС РФ освободили около 700 квадратных километров территории, что стало рекордом с июня 2022 года:
«Освобождаемая территория, безусловно, важна, но еще важнее нарастающий итог всех видов потерь, наносимых хохлам и их хозяевам – в мясе, в железе, в гигаваттах и вообще инфраструктуре, в деньгах. Потерь, которые на фронте влекут дезертирство и рост дефицита личного состава, в тылу деморализацию, праздник людоловов длиной в годы и крепнущее понимание, что впереди либо капитуляция, либо разгром, а у хозяев - нехорошее ощущение, что у доступных ресурсов для поддержки холопу шаровар показывается дно, а потом все равно придется отвечать. Героизмом и кровью нашего солдата с каждым месяцем все сильнее затягивается удавка на шее не только и не столько хутора как такового, сколько всей подпирающей хохлов системы, уверенно идущей к состоянию того самого необратимого цивилизационного ничтожества, где ей только и место. И когда бы война ни кончилась (чисто военными средствами мы в состоянии управлять этой динамикой в весьма широких пределах), в учебниках истории через поколение-другое именно этот ее итог с гарантией будет в числе главнейших. А трехзначное число освобождаемых в месяц квадратных километров сменится четырехзначным обязательно, и это как раз и будет выходом на финишную прямую всей войны».
Нападения на российские танкеры
В конце прошлой недели танкеры российского теневого флота Kairos и Virat, ходящие под флагом Гамбии, подверглись ударам беспилотников в Черном море недалеко от берегов Турции. На этой неделе там же дроны ударили по танкеру Midvolga2, который под российским флагом следовал из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.
Тюрколог Владимир Аватков ставит в этот ряд еще один инцидент:
«Украинцы решили турок разозлить. В турецких водах уже было, теперь – нефтяной танкер Mersin турецкой компании Бешикташ Денизджилик. Мерсин тонет у побережья Сенегала. А в городе Мерсин мы строим АЭС. Символично. В чем дело? А просто турецкий танкер Мерсин заходил ранее в порт Тамань. В прошлый раз турки после паузы выразили озабоченность. Повторят? Байрактары можно направить снова в качестве помощи миру. Чтобы уж точно».
«Мышь в овощном» комментирует заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал недопустимым создание угроз судоходству в исключительной экономической зоне Турции:
«Оценивая заявления турецкого президента относительно действий бандеровцев на Черном море, стоит напомнить, что эти слова произносит лидер государства, активно помогающего нацистской Украине наращивать свою военно-морскую мощь».
«Тени Прибалтики» обращают внимание на неожиданное заявление эстонцев:
«После атак на российские танкеры в Черном море министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вежливо попросил Киев не устраивать таких же спектаклей в Балтийском море. Мол, через узкий Финский залив идет 60% российского экспорта, эскалация ни к чему, и вообще "мы не хотим, чтобы в наших водах шла война". Таллинн – один из самых громких сторонников "победы любой ценой", поставок оружия и ударов по инфраструктуре России. Но когда логика тотальной войны подсказывает бить по уязвимому энергетическому коридору у самых эстонских берегов, риторика мгновенно меняется. Внезапно оказывается, что война – это что-то, что должно происходить где-то далеко, у берегов Турции, создавая риски для чужой экологии и навигации. Свое же спокойствие и экономические интересы – святы. Это классический двойной стандарт в чистом виде: "Мы за победу Украины, но только если она не доставляет нам хлопот". Готовность поддерживать войну до последнего украинца – да. Готовность понести даже малейшие оперативные издержки от этой войны – ни в коем случае. Достойно зрителя в первом ряду амфитеатра – он требует кровавого действа, но громко возмущается, если на него брызнет кровью. Но есть и другая версия: мол, мы с финнами сами долбанем, но пока не готовы. Не спугните русских раньше времени. А то ведь если они долбанут...»
«Темник» призывает серьезно отнестись к словам эстонского министра:
«Видимо, Цахкна что-то знает или подозревает. Отсюда и панические нотки в его заявлении. Он указывает на недопустимость атак на торговое мореходство в международных водах, прекрасно понимая, что киевских отморозков такие доводы остановить не способны. Эстонцы оказались в ситуации, когда остается винить только самих себя. Долгие годы прибалты впереди всех потакали любым жестоким беззакониям киевских преступных спецслужб. И теперь, в строгом соответствии всем классическим канонам, взращенное чудовище стало кусать руки кормивших. Со своей стороны, крик эстонской души является сигналом для российских структур, ответственных за противодронную защиту на море. Засвеченные планы противника дают дополнительный лаг времени для усиления мер противодействия».
Депутат Госдумы Андрей Луговой рассказывает про сообщников киевского режима:
«Ответ на пиратские атаки российских судов будет жестким – вплоть до лишения Украины выхода к морю, сказал Владимир Путин. И намекнул, что Киев действует не самостоятельно, за его спиной – те, кто им управляет. Кто бы это мог быть? Расскажу немного истории. Англия по сути – страна-пират. Как геополитический субъект она возникала, используя грабежи и разбой. XIV-XV век. Англия – бедное и ресурсно ограниченное государство на окраине Европы. Сначала жила грабежом Франции, затем пережила Столетнюю войну и внутренние распри, где погибла треть знати. Чтобы восстановить власть, аристократию дополнили за счет богатых землевладельцев, создав уникальную земледельческую аристократию. Пока Испания открывала Новый Свет, Англия развивала три вида разбоя: морские налеты на испанские корабли и побережья Америки, ограждение земель ради овцеводства с изгнанием крестьян, создание англиканской церкви путем грабежа католической. По теории систем, происхождение определяет суть, и Англия – изначально пиратская морская держава, резко отличающаяся от традиционных цивилизаций Европы. Так что кому как не Англии знать, как работает "пиратство". Не удивлюсь, если вскоре появятся официальные подтверждения: за налетами на российские суда стоит Лондон».
Мошенничество в дипломатии Евросоюза
Во вторник в Бельгии по делу о мошенничестве и коррупции была задержана бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, ныне глава Колледжа Европы в Брюгге Федерика Могерини. По такому же обвинению были задержаны экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино и один сотрудник Колледжа Европы. Всех троих наделили статусом подозреваемых и отпустили из-под стражи.
«Коты и кошка Крамника» злорадствуют:
«Могерини в свое время говорила, что ЕС никогда не признает вхождения Крыма в состав России. Есть подозрение, что ЕС кончится несколько раньше обозначенного промежутка времени, а лично Могерини, собственно, уже».
«Доктор Z прописал» отмечает, что и нынешние европейские чиновники не лучше:
«Главной евродипломаткой Могерини была в 2014-2019 годах. И любила России нотации почитать про демократию, авторитаризм и вот это все. А оказалось вон чего. Но, впрочем, едва ли это особо удивляет. Фон дер Ляйен вон по многомиллиардному делу о поставках вакцин в ковидные времена прищучить пытаются и все никак. Хотя, может, дело как раз в масштабах. Одно дело, когда миллионы (как в случае с Могерини), а другое, когда миллиарды».
«Безграничный аналитик» подчеркивает, что уголовное дело связано именно с работой Могерини ректором Колледжа Европы, который готовит профессиональных дипломатов:
«Собственно, о том, каких именно специалистов готовит этот колледж, можно наглядно узнать, посмотрев на европейскую дипломатию последних лет. В Европе практически не осталось именно дипломатов в правильном смысле этого слова – только говорящие головы, сами не способные ни к какой активной деятельности. Вряд ли этот скандал будет очень уж громким. Могерини не так сильно запомнилась, чтобы вокруг офиса Еврокомиссии стояли толпы желающих посадки или освобождения бывшего главного евродипломата. Но все же достаточно интересно будет понаблюдать за перипетиями этого дела. К слову, очень любопытно: если вдруг Урсула фон дер Ляйен потеряет свое влияние и лишится поста, будет ли проведено расследование ее махинаций с закупками вакцины Pfizer? Там-то ситуация была намного серьезнее».
Политолог Малек Дудаков считает, что действующим европейским дипломатам стоит приготовиться:
«Это очевидный сигнал и всем другим евродипломатам, включая Каю Каллас. Она сейчас пытается навязать конкуренцию Урсуле фон дер Ляйен с прицелом на пост главы Еврокомиссии после 2029 года. Закулисная грызня бульдогов под ковром уже много месяцев подряд раскалывает Брюссель. Каллас ради усиления своих внутриаппаратных позиций даже попыталась вернуть на службу влиятельных "решальщиков" времен каденции Жан-Клод Юнкера. Впрочем, безрезультатно. Урсула же довольно умело смогла лишить Каю немалой части функций. Последней остается в основном выступать с антироссийскими речами да пытаться очень глупо переписать историю. Сейчас внутривидовая борьба вышла уже и на силовой уровень. Нельзя исключать, что рано или поздно и Каллас вслед за Федерикой Могерини окажется на скамье подсудимых. Ее могут уже принять за обслуживание интересов украинских лоббистов, раздающих деньги в Брюсселе. А вот Урсула вопреки всем своим коррупционным схематозам вроде ФайзерГейта пока держится на плаву. Но нынешним хаосом в Брюсселе наверняка воспользуются в США, где без особого пиетета относятся к обеим представительницам евробюрократии. Это упрощает стратегию команды Трампа по переформатированию европейской политики с поддержкой несистемных правых в рамках приближающегося электорального цикла 2027 года».
«Всевидящее око» комментирует реакцию европейских чиновников:
«Le Monde утверждает, что задержание Могерини повергло в шок дипломатов ЕС. Впрочем, коррупционные разоблачения НАБУ на территории, которую еще удерживают бандеронацисты, должны были подготовить еврочиновников к тому, что нити расследования потянутся в ЕС. Украина уже полыхает в коррупционных скандалах, Европе приготовиться».
