Минцифры: Подтверждение входа на «Госуслуги» через СМС будет отменено
Подтверждение входа на «Госуслуги» посредством СМС-сообщени будет постепенно отменено. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что решение было принято из-за растущего числа случаев мошенничества и непреднамеренной передачи СМС-кодов из сообщений.
Отмечается, что в рамках двухфакторной аутентификации сохранятся подтверждение входа с помощью одноразового кода в мессенджере Мax, c помощью одноразового кода из специального приложения и по биометрии. Получение кода посредством СМС будет доступно только пользователям десктопной версии «Госуслуг»
«Преимущества кода в Мax... Это дополнительная защита от социальной инженерии — перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника», - добавили в министерстве.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что благодаря быстрому развитию российской платформы Max процесс импортозамещения WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) фактически завершён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
