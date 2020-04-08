Излечились от коронавируса за последние сутки в Москве 48 человек

Она сообщила, что в больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением медиков разной специализации - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Москве порядка 1700 инфицированных коронавирусом проходят лечение на дому.

Всего в России более 7 тысяч зараженных новой инфекцией.

