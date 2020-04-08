Излечились от коронавируса за последние сутки в Москве 48 человек

За последние сутки еще 48 пациентов излечились от коронавируса в Москве и были выписаны из больниц. Всего излечились 270 человек после COVID-19. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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Она сообщила, что в больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением медиков разной специализации - инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что в Москве порядка 1700 инфицированных коронавирусом проходят лечение на дому.

Всего в России более 7 тысяч зараженных новой инфекцией.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Кононов
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