1700 человек в Москве проходят лечение от COVID-19 дома
В Москве около 1700 инфицированных коронавирусом проходят лечение на дому, врачи уже провели 7000 удаленных консультаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Возможность лечиться дома стала доступна москвичам 23 марта. В программе участвуют пациенты с неопасной для жизни формой заболевания, так как в тяжелом состоянии находится меньший процент заболевших. Современная телемедицина позволяет получать консультации в любое время суток и при этом находится в привычной комфортной обстановке. Также это позволяет уменьшить нагрузку на больницы.
200 специалистов были специально обучены в системе непрерывного медицинского образования для работы с пациентами с COVID-19. Для получения консультации необходимо зарегистрироваться в специальной платформе столичного департамента здравоохранения. В день сотрудники могут провести до 4 тыс консультаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ