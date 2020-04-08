1700 человек в Москве проходят лечение от COVID-19 дома

Возможность лечиться дома стала доступна москвичам 23 марта. В программе участвуют пациенты с неопасной для жизни формой заболевания, так как в тяжелом состоянии находится меньший процент заболевших. Современная телемедицина позволяет получать консультации в любое время суток и при этом находится в привычной комфортной обстановке. Также это позволяет уменьшить нагрузку на больницы.

200 специалистов были специально обучены в системе непрерывного медицинского образования для работы с пациентами с COVID-19. Для получения консультации необходимо зарегистрироваться в специальной платформе столичного департамента здравоохранения. В день сотрудники могут провести до 4 тыс консультаций.

