В России около 2,7 млн человек установили самозапрет на кредиты
Около 2,7 млн человек уже установили самозапрет на кредиты и займы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.
Отмечается, что такие показатели зафиксировали за первые три дня работы сервиса.
«В первый день запуска сервиса был оформлен 1 миллион самозапретов, во второй день – 700 тысяч. За первый рабочий день недели – 3 марта – установлен еще 1 миллион самозапретов», - указали в ОКБ.
Закон, позволяющий россиянам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта. Банки и МФО по заявлению гражданина могут ограничить возможность заключать с ним договоры на потребительские кредиты, кроме ипотечных, автомобильных и образовательных кредитов с господдержкой, пишет Ura.ru. Для установления либо снятия запрета россиянину следует подать заявление в квалифицированные бюро кредитных историй через портал госуслуг или многофункциональный центр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru